Altmaier - Weihnachtsmärkte sollen Eigenkapital-Zuschüsse bekommen

Berlin (Reuters) - Das Kabinett der geschäftsführenden Bundesregierung hat am Mittwoch den Weg für weitere Corona-Hilfen für Unternehmen und Selbstständige freigemacht.

Sie seien als "Sicherheitsgurt für den Winter" zu verstehen, damit Unternehmen eine neuerliche Durststrecke überwinden könnten, sagte der scheidende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in Berlin. Neben der Verlängerung der Regeln zur Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld sollen die Überbrückungshilfen - also Fixkosten-Erstattungen - nun bis Ende März 2022 gelten. Das hatten zuletzt bereits Bund und Länder vereinbart.

Besondere Hilfen sollen dabei Advents- und Weihnachtsmärkte bekommen. "Das haben wir umgesetzt." Beispielsweise sollen sie einen leichteren Zugang zu Eigenkapitalzuschüssen erhalten. Ob diese erhöht würden, sei aber noch unklar. Für Weihnachtsmärkte seien zudem Abschreibungsmöglichkeiten für verderbliche Waren vorgesehen. Selbstständige können laut Altmaier für die Monate Januar bis März 2022 insgesamt 4500 Euro als Zuschuss bekommen.

Bei die Überbrückungshilfen müssen Unternehmen weiterhin einen Corona-bedingten Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent gegenüber 2019 vorweisen. Sie können dann 90 Prozent ihrer Fixkosten erstattet bekommen, statt bisher 100 Prozent.