Altmaier will Klimaschutz-Verschärfung nächste Woche in Regierung besprechen

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will nach dem Verfassungsgerichts-Urteil in den nächsten Tagen über Verschärfungen des Klimagesetzes in der Regierung reden.

Er hoffe, dass trotz des Bundestagswahlkampfs Maßnahmen beschlossen und Mittel bereitgestellt würden, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Er wolle darüber in der nächsten Woche mit seinen Kollegen in der Bundesregierung sprechen. Das Verfassungsgericht hat das Klimaschutzgesetz von 2019 in Teilen für grundrechtswidrig erklärt. Die Richter bemängelten, dass dort nicht ausreichend geregelt sei, wie der Klimaschutz nach 2030 weiter betrieben wird. Damit würden besonders die Rechte junger Menschen beschnitten. Geklagt hatten junge Menschen auch aus dem Ausland unterstützt von mehreren Umweltgruppen.