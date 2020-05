Altmaier will Produktion von Schutzmasken ankurbeln

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die Produktion von Atemschutzmasken in Deutschland massiv ankurbeln. Dazu werde die Regierung verschiedene Programme auflegen, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Seit 1. Mai laufe ein Vorhaben, um die Vlies-Produktion zu beschleunigen. "Wenn wir die jährlich produzierte Menge von Filtervlies um 4000 Tonnen erhöhen, können damit bis zu fünf Milliarden Schutzmasken pro Jahr produziert werden", so Altmaier.

In einem zweiten Schritt sollen ebenfalls von diesem Monat an Anlagen zur Herstellung sicherer Masken gefördert werden, mit einem Investitionskostenzuschuss von bis zu 30 Prozent. Ziel sei eine Produktion von jährlich bis zu 2,5 Milliarden, sagte Altmaier. Die Bundesregierung sieht angesichts der Corona-Krise Bedarf an Milliarden von Schutzmasken. Um unabhängiger von China zu werden, soll die Produktion in Deutschland vorangetrieben werden./zeh/DP/zb