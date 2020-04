Altmaier - Wirtschaft könnte stärker schrumpfen als in Finanzkrise

Berlin (Reuters) - Das Bundeswirtschaftsministerium rechnet wegen der Corona-Krise mit einer schweren Rezession in Deutschland.

Das Bruttoinlandsprodukt könnte in diesem Jahr stärker schrumpfen als während der Finanzkrise 2009, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Donnerstag in Berlin. Damals war die Wirtschaft um 5,7 Prozent eingebrochen. "Das bedeutet, dass wir nach zehn guten Jahren des Wirtschaftswachstums, in diesem Jahr erstmals wieder eine Rezession erleben werden", sagte der CDU-Politiker. Zu Jahresbeginn - also vor Beginn der Pandemie - war noch ein Wachstum von 1,1 Prozent erwartet worden.

"Wir müssen mit tiefen Einschnitten beim Wirtschaftswachstum in diesem Jahr rechnen", sagte Altmaier, ohne eine Prognose genau zu beziffern. "Es wäre unverantwortlich an dieser Stelle eine konkrete Zahl zu nennen." Europas größte Volkswirtschaft habe sich im Januar und Februar noch gut geschlagen. "Aber dann im Monat März hat sich die Krise zum ersten Mal bemerkbar gemacht." Der negative Höhepunkt dürfte wohl im Mai erreicht werden. "Wir gehen davon aus, dass in einzelnen Monaten im ersten Halbjahr das Wirtschaftswachstum um mehr als acht Prozent einbrechen kann." Es gebe aber die begründete Hoffnung, dass die Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte wieder anziehe und auch 2020 ein vernünftiges Wachstum erreicht werde.

Die Wirtschaftsweisen hatten in dieser Woche ihr Sondergutachten veröffentlicht. Die Wirtschaft wird in ihrem Basisszenario dieses Jahr um 2,8 Prozent schrumpfen und im schlimmsten Fall sogar um 5,4 Prozent einbrechen.