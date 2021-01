Altria-Aktie: Trotz 8,22 % Dividendenrendite für mich kein Renten-Retter mehr!

Die Altria-Aktie kann derzeit vieles sein: Eine attraktive Value- und gleichermaßen Dividendenaktie. Alleine mit Blick auf die derzeitige Quartalsdividende von 0,86 US-Dollar und einem Aktienkurs von 41,83 US-Dollar (maßgeblich für alle aktuellen Kurse) liegt die Dividendenrendite schließlich bei 8,22 %.

Allerdings würde ich eines gegenwärtig nicht mehr sagen: Die Altria-Aktie ist ein attraktiver Renten-Retter. Warum, fragst du dich? Das soll uns im Folgenden etwas mehr interessieren. Wobei wir im Vorfeld auch auf die Kontra-Seite eingehen wollen, die besagt: Ja, die Altria-Aktie könnte noch immer ein attraktiver Renten-Retter sein.

Altria-Aktie: Doch ein Renten-Retter?

Grundsätzlich gilt jedenfalls weiterhin: Die Altria-Aktie besitzt noch immer eine Menge Dividendenvorzüge. Alleine die derzeitige Ausschüttungsrendite ist einer davon. Keine Frage: Damit könnten die Anteilsscheine des US-amerikanischen Tabakkonzerns preiswert bewertet sein. Eine Contrarian-Wette ist eine Option.

Zudem bietet die Altria-Aktie auch eine zuverlässige Dividende. Der US-amerikanische Zigarettenkonzern zahlt seit dem Jahre 1928 konsequent eine Dividende aus. Seit über fünf Jahrzehnten erhöht das Management zudem konsequent die eigenen Auszahlungen. Das ist gewiss ein historisch sehr zuverlässiger Lauf.

Auch das derzeitige Wachstum könnte stimmen: Die Altria-Aktie hat gerade erst kürzlich die Quartalsdividende von 0,84 US-Dollar auf 0,86 US-Dollar erhöht. Ein Zeichen der Stabilität? Ja, möglicherweise. Jedoch würde ich weiterhin sagen: Diese Aktie würde ich für das Ziel der Renten-Rettung eher meiden.

Was ist das Problem …?

Das Problem der Altria-Aktie lässt sich nämlich wie folgt beschreiben: Die Ausgangslage ist prekär bis langfristig möglicherweise ungewiss. Die Tabakbranche steht vor einem Wandel. Zigaretten werden global immer teurer, bedingt durch Steuern. Außerdem gibt es vereinzelte Verbote, beispielsweise bei Mentholzigaretten. Auch Ersatzprodukte liefern bis jetzt keine größeren Erfolg. Oder stehen zum Teil sogar auf dem Prüfstand.

Das könnte eines zeigen: Die zukünftige Entwicklung dieser Dividende ist alles andere als sicher. Es könnte sein, dass sich die Historie weiter fortsetzt und auf bereinigter Basis ist die Dividende zudem womöglich nachhaltig. Das muss langfristig jedoch nicht mehr so sein.

Für den Ruhestand, einen Zeitraum von hoffentlich mehreren Jahrzehnten, ist dieser Gesamtmix womöglich nix. Die Altria-Aktie könnte ein zu großes Risiko besitzen, das Foolishe Rentner womöglich besser meiden sollten. Zumindest ist das ein Gedanke, dem man nachgehen sollte, wenn man jetzt noch auf diesen Tabakkonzern setzen will.

Altria-Aktie: Kein Renten-Retter!

Natürlich kann die Altria-Aktie dein passives Einkommen erhöhen. Eine Dividendenrendite von über 8 % ist alles andere als gering. Vielleicht sind die Anteilsscheine sogar preiswert bewertet. Das mag alles sein.

Ich jedenfalls wäre trotzdem vorsichtig, wenn es um das Thema Rente geht. Die mittel- bis langfristigen Aussichten müssen nicht zwangsläufig solide sein. Das Risiko ist möglicherweise zu groß. Gerade für die Rente würde ich diesen Gesamtmix vielleicht eher meiden. Die finale Bewertung liegt jedoch natürlich bei dir.

