Aluminium Future: Abpraller wahrscheinlich

Ungeachtet eines langfristigen Abwärtstrends befindet sich Aluminium seit dem zweiten Quartal 2019 in einer zwischengeschalteten Erholungsbewegung. Diese allerdings dringt immer weiter in einen markanten Widerstandsbereich aus den letzten Jahren vor, sodass an dieser Stelle aller Wahrscheinlichkeit nach größere Gewinnmitnahmen einsetzen dürften.

Der langfristige Abwärtstrend bestehend seit mindestens 2011 bleibt hiervon soweit unberührt, bis zur oberen Trendbegrenzung ist es noch ein gutes Stück weit hin. Für Hoffnungen auf eine Bodenbildung sorgt dagegen die Kursreaktion seit Ende 2016, um 1.500 US-Dollar ist Aluminium jedoch durch einen Horizontalwiderstand zunächst gedeckelt. Insgesamt sollten sich Investoren nun auf etwas längere Gewinnmitnahmen einstellen, diese könnten in einem ersten Schritt auf 1.380 US-Dollar abwärts reichen. Darunter findet der Aluminium Future bei 1.295 US-Dollar weitere Unterstützungen vor.

Der Bodenbildung würde selbst ein Abpraller dieser Größenordnung keinen Abbruch tun, könnte ganz im Gegenteil sogar seine ausgeprägte inversen SKS-Formation etablieren. Die potenzielle Nackenlinie wäre dann im Bereich von 1.500 US-Dollar anzutreffen. Übergeordnet könnte daraus sogar ein größeres Kaufsignal mit Aufwärtspotenzial an 1.920 US-Dollar daraus hervorgehen, allerdings wird dies nach aktueller Auswertung des Kursverlaufs noch einige Monate bis zum Zieleinlauf erfordern.

Für eine signifikante Eintrübung des Preisgefüges im Aluminium Future würde dagegen ein Bruch des seit 2019 bestehenden Abwärtstrends sorgen, in einem derartigen Szenario müssten unterhalb von 1.190 US-Dollar Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs aus dem abgelaufenen Jahr bei 1.110 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. In einem derartigen Szenario könnte sich durchaus noch einen Doppelboden durchsetzen, allerdings würde die vorausgegangene Abgabebereitschaft durchaus für Sorgenfalten auf den Gesichtern der Investoren treiben.

Aluminium (Linienchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.461 // 1.500 // 1.535 // 1.575 // 1.600 // 1.650 Unterstützungen: 1.440 // 1.400 // 1.352 // 1.300 // 1.263 // 1.229

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.