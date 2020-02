Aluminium weiter auf Gradwanderung

Noch Anfang 2018 notierte der Aluminiumpreis auf einem Hoch von 2.602 US-Dollar und legte im Gleichschritt mit den Aktienmärkten zu. Als die Aufwärtsdynamik aber abgenommen hatte, fiel auch das Metall einer Korrektur zum Opfer und gab bis Ende 2019 auf den markanten Supportbereich um 1.700 US-Dollar nach. Zuletzt schienen Anleger bei Aluminium einen Boden ausbilden zu wollen, doch die Ängste an den Märkten überwog und schickten die Preise wieder auf Talfahrt. Trübt sich die Stimmung unter Anleger weiter ein, könnte dies rasch ein Folgeverkaufssignal bei Aluminium auslösen.

Ausgang ungewiss

Noch aber kann der Bereich um die mittelfristig bedeutende Unterstützung verteidigt werden. Eine nachhaltige Auflösung dieser durch einen Bruch der Marke von 1.675 US-Dollar könnte jedoch den Stein ins Rollen bringen und weitere Angabe zunächst auf 1.526 US-Dollar hervorrufen. Darunter müsste mit weiteren Angaben in Richtung der Verlaufstiefs aus Ende 2015 bei 1.428 Zählern gerechnet werden. Als mögliches Anlagevehikel könnte hierzu auf das zeitlich unbegrenzte Turbo Short Zertifikat WKN DF0G6H zurückgreifen werden. Für eine signifikante Aufhellung des Chartbildes müsste hingegen ein Niveau von mindestens 1.800 US-Dollar zurückerobert werden. Dies würde den Bodenbildungsversuch der letzten Monate merklich vorantreiben und in einem weiteren Schritt Kursgewinne bis an 1.898 US-Dollar ermöglichen.

Aluminium Future (Linienchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.708 // 1.735 // 1.775 // 1.811 Unterstützungen: 1.675 // 1.612 // 1.526 // 1.494

Fazit

Sollte das in dieser Besprechung erläuterte Short-Szenario mit einem Bruch von 1.675 US-Dollar bei Aluminium demnächst einsetzen, können Investoren über erste Short-Positionen auf einen weiteren Kursrückgang des Industriemetalls in den Bereich von zunächst 1.526 US-Dollar setzen, darunter sogar an die Tiefs aus Ende 2015 bei 1.428 US-Dollar. Über das mit einem Hebel von 19,12 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN DF0G6H kann dann insgesamt eine Rendite von 260 Prozent erzielt werden. Voraussetzung ist jedoch ein nachhaltiger Schlusskurs unter den aktuellen Jahrestiefs. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall das Niveau von 1.739 US-Dollar zunächst allerdings noch nicht unterschreiten. Es ist an aktueller Stelle mit Fehlsignalen auf der Ober- bzw. Unterseite zu rechnen. Orientierungshalber dürfte der vorgestellte Schein bei vollständiger Strategieumsetzung bei 3,03 Euro notieren. Der Ausstiegskurs kann hingegen bei 0,15 Euro angesetzt werden.

Strategie für fallende Kurse WKN: DF0G6H Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,74 - 0,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.776,448 US-Dollar Basiswert: Aluminum Future 07/2020 (ICE) KO-Schwelle: 1.776,448 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.678 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,03 Euro Hebel: 19,12 Kurschance: + 260 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Optionsschein findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.