Alvotech führt Veeva Vault Training ein, um rollenbasierte Qualifikationen und Schulungen zu vereinfachen

Das spezialisierte biopharmazeutische Unternehmen kann Schulungen auf einfache Weise organisieren, zuweisen und nachverfolgen, um die Revisionsbereitschaft und Compliance zu verbessern

Veeva Systems (NYSE:VEEV) gab heute bekannt, dass Alvotech, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf Biosimilar-Produkte spezialisiert hat, Veeva Vault Training für effektivere rollenbasierte Schulungen in seiner gesamten Organisation eingeführt hat. Mit Vault Training kann Alvotech problemlos Schulungsaufgaben auf der Grundlage spezifischer Jobfunktionen oder Rollen zuweisen und nachverfolgen, um innerhalb Europas revisionssicher und regelkonform zu bleiben.

Die Einführung von Vault Training baut auf dem Erfolg des Unternehmens mit Vault QMS und Vault QualityDocs auf und bietet Alvotech eine Reihe fortschrittlicher Anwendungen für die Bereiche Qualitäts-, Dokumenten- und Schulungsmanagement, mit denen Qualitätsprozesse weltweit automatisiert und harmonisiert werden können.

„Wir haben Veeva Vault Training in nur vier Monaten eingeführt, vom Projektstart bis zur vollständigen Migration aller alten Schulungsunterlagen, und haben sofort Mitarbeiter geschult, den Schulungsabschluss nachverfolgt und den Qualifikationsstatus überwacht“, sagte Gudmundur Oskarsson, Chief Information Officer bei Alvotech. „Wir freuen uns, zu den ersten Unternehmen zu gehören, die Vault Training in Europa eingeführt haben. Zusammen mit Veeva Vault QMS und Veeva Vault QualityDocs können wir nun Qualitätsprozesse, Inhalte und Schulungen nahtlos zusammenführen.“

Alvotech ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das eine effektive Methode benötigte, um sicherzustellen, dass die richtigen Mitarbeiter in Bezug auf die neuesten Qualitätsrichtlinien und -verfahren geschult und auf dem neuesten Stand sind. Seit April 2020 hat Alvotech mehr als 16.000 neue Schulungsmaßnahmen mit Vault Training vermittelt. In Kombination mit Vault QualityDocs und Vault QMS können Qualitätsteams Einzelpersonen einfachen Zugang zu den Inhalten kompletter Schulungsaufgaben bieten und eine vollständige Rückverfolgbarkeit neuer Schulungsanforderungen gewährleisten.

„Veeva ermöglicht es Alvotech, Qualitätsprozesse, Dokumentenkontrolle und Schulungen zu modernisieren, um die Geschwindigkeit und Effizienz im gesamten Betriebsablauf zu erhöhen“, so Robert Gaertner, Senior Director für Strategie bei Veeva Vault Quality. „Wir sind stolz darauf, unsere strategische Partnerschaft mit Alvotech fortzusetzen und ihre Teams dabei zu unterstützen, Schulungen für eine bessere Compliance und Revisionsbereitschaft effektiv zu managen und durchzuführen.“

Vault Training, Vault QMS und Vault QualityDocs sind Teil der Veeva Vault Quality Suite, die Unternehmen bei der Optimierung von Geschäftsprozessen über globale Standorte, Zulieferer, Auftragsfertiger und Partner hinweg unterstützt, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen und die Effizienz zu erhöhen.

Erfahren Sie auf dem bevorstehenden Online-Veeva R&D Summit vom 19. bis 20. Mai 2020, wie die Vault Quality Suite es Unternehmen ermöglicht, ihr Qualitätsmanagement zu modernisieren. Die virtuelle Veranstaltung steht Veeva-Kunden und geladenen Gästen offen. Melden Sie sich an und werfen Sie einen Blick auf das Programm unter veeva.com/EUSummit.

Über Alvotech

Alvotech ist ein multinationales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von qualitativ hochwertigen Biosimilars für globale Märkte konzentriert. Wir sind Spezialisten auf dem Gebiet der Biotechnologie und wollen im Bereich der Biosimilars weltweit führend sein, indem wir unseren Partnern und Patienten auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige, kostengünstige Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Unser voll integrierter Ansatz mit qualitativ hochwertigen internen Kompetenzen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg ermöglicht eine beschleunigte Entwicklung von Biosimilar-Produkten. Die anfängliche Pipeline von Alvotech enthält mehrere Biosimilar-Kandidaten mit monoklonalen Antikörpern und Fusionsproteinen zur Behandlung in den Bereichen Autoimmunität, Onkologie und Entzündungskrankheiten, um die Lebensqualität von Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website, www.alvotech.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 850 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

