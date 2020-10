AMADEUS FIRE - Auf der letzten Rille

AMADEUS FIRE AG - WKN: 509310 - ISIN: DE0005093108 - Kurs: 99,500 € (XETRA)

Der Personaldienstleister Amadeus Fire hat heute das Zahlenwerk für die abgelaufenen neun Monate 2020 präsentiert. Der Umsatz betrug 202,3 Mi0. EUR, wobei der Umsatzzuwachs von knapp 17 %gegenüber der Vorjahresperiode vorrangig auf die Übernahme der Comcave Holding im Dezember 2019 zurückzuführen ist. Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen musste coronabedingt deutlich Federn lassen und gab von 31,6 Mio. EUR im Vorjahr auf nun 20,8 Mio. EUR nach. Auch Abschreibungen waren für den Rückgang verantwortlich. Unterm Strich fiel das Periodenergebnis von 4,00 auf 2,12 EUR je Aktie.

Analysten erwarten im laufenden Jahr ein Ergebnis von 2,57 EUR je Aktie. 2021 soll Amadeus Fire bereits wieder deutlich über den Werten von 2019 liegen. Experten rechnen derzeit mit einem Umsatzplus auf dann 312 Mio. EUR und einem Ergebnis je Aktie von knapp 5 EUR. Das KGV beträgt folglich 20.

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie das prozyklische Kaufsignal aus der Julianalyse mit Kursen über 118,80 EUR nicht auslösen können. Seit Monaten bestimmt eine Range das Kursgeschehen. Kurzfristig droht der SDAX-Titel in Richtung der unteren Rangebegrenzung und des Ausbruchsniveaus um 95,90 bis 93,70 EUR abzudriften. Hier besteht voraussichtlich die letzte Möglichkeit für die Bullen, größere Verkaufssignale noch einmal abzuwenden. Kurse deutlich unter 93,70 EUR könnten weitere Verluste in Richtung des Zwischentiefs bei 76,70 EUR nach sich ziehen.

Ein Bruch der kurzfristigen Abwärtstrendlinie könnte dagegen für etwas Entspannung sorgen. Diese bildet aktuell mit einer Horizontalen einen Kreuzwiderstand bei 102,40 EUR. Mittelfristig bleibt es aber dabei, dass der Wert über 118,80 EUR ansteigen muss, um starke Kaufsignale auszulösen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 233,10 278,00 312,00 Ergebnis je Aktie in EUR 4,62 2,57 4,96 KGV 22 39 20 Dividende je Aktie in EUR 0,00 1,10 2,00 Dividendenrendite 0,00 % 1,11 % 2,01 % *e = erwartet

