AMADEUS FIRE - Die Bullen bringen sich in Stellung

AMADEUS FIRE AG - WKN: 509310 - ISIN: DE0005093108 - Kurs: 116,200 € (XETRA)

Infolge der letzten Chartbesprechung der Aktie von Amadeus Fire konnten sich weder Bullen noch Bären in Szene setzen. Der SDAX-Titel lief seitwärts. Der Ausbruch aus einem Konsolidierungsdreieck brachte keinen neuen Impulse. Das ändert sich heute mit dem vorgelegten Zahlenwerk.

Wie der Personaldienstleister meldete, stieg der Umsatz im ersten Halbjahr danke der Übernahme von Comcave im Vergleich zum Vorjahr um 23,9 % auf 137,4 Mio. EUR. Gerade das Geschäft der geförderten Weiterbildung, welches Amadeus Fire mit der Übernahme gestärkt hatte, sei von Menschen, die von der Krise getroffen worden waren, gut nachgefragt gewesen. Das EBITA sank allerdings im Vorjahresvergleich um 29,3 % auf 12,4 Mio. EUR. Der Gewinn ging von 11,7 auf 7,0 Mio. EUR zurück.

Eine Prognose für das Gesamtjahr wagt das Management allerdings immer noch nicht. Dazu heißt es in der Meldung: Nach einem unter den gegebenen Umständen zufriedenstellenden zweiten Quartal und unter der Annahme einer sich weiter stetig stabilisierenden Marktsituation sieht der Vorstand die Amadeus-Fire-Gruppe gut gerüstet, in der zweiten Jahreshälfte die eigene Marktposition weiter zu stärken und nachhaltig positive Ergebnisse in beiden Geschäftssegmenten zu erzielen. Die konjunkturelle Abschwächung durch die Corona-Krise führt zu starken Unsicherheiten bei den deutschen Unternehmen und zu dynamischen und intransparenten Veränderungen. Die finanziellen Auswirkungen auf das gesamte Geschäftsjahr 2020 sind aufgrund der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden ökonomischen Folgen nicht quantifizierbar. Daher setzt der Vorstand weiterhin eine konkretisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 aus.

Die Aktie rangiert heute hinter Jungheinrich auf Platz 2 der Gewinner im SDAX. Noch ist die Range der vergangenen Wochen aber intakt. Als Trigger dient das Zwischenhoch bei 118,80 EUR. Wird dieses überboten, wäre ein Kaufsignal aktiviert, welches Kursgewinne auf 128,60 und 142,40 EUR zur Folge haben könnte. Auf diesen Kursniveau liegen zwei Gaps aus den Monaten Februar und März.

Absicherungen könnten Ausbruchstrader unter das Tief bei 106,60 EUR in den Markt legen. Mittelfristige Verkaufssignale entstehen wiederum aber erst, sollte die Unterstützungszone zwischen 95,90 und 93,70 EUR brechen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 233,10 278,00 312,00 Ergebnis je Aktie in EUR 4,62 2,95 6,00 Gewinnwachstum -36,15 % 103,39 % KGV 25 39 19 KUV 2,6 2,2 1,9 PEG neg. 0,2 Dividende je Aktie in EUR 0,00 1,18 2,40 Dividendenrendite 0,00 % 1,02 % 2,07 % *e = erwartet

Amadeus-Fire-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)