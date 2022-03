Amadeus Fire erhöht die Dividende kräftig

Das Zeitarbeitsunternehmen Amadeus Fire (ISIN: DE0005093108) will den Aktionären für das Jahr 2021 eine Dividende in Höhe von 3,04 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Dienstag berichtet wurde. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 50 Prozent. Im Vorjahr wurden 1,55 Euro ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 149,80 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,03 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 19. Mai 2022 statt.

Amadeus Fire bestätigte am Dienstag auch die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021. Der Umsatz kletterte im Geschäftsjahr 2021 um 32,9 Prozent auf 372,4 Mio. Euro. Das operative EBITA ist um 61,8 Prozent auf 66,5 Mio. Euro angewachsen. Die operative EBITA-Marge verbesserte sich um 3,1 Prozentpunkte auf 17,8 Prozent. Das auf die Aktionäre entfallende Periodenergebnis stieg um 95,8 Prozent auf 34,8 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie betrug 6,09 Euro (Vorjahr: 3,29 Euro).

Amadeus Fire erwartet, im Jahr 2022 ein Umsatzwachstum im Bereich von 11 Prozent bis 14 Prozent zu erzielen und das operative EBITA des Vorjahres um 7 Prozent bis 9 Prozent zu übertreffen. Der Prognose liegt die Annahme zugrunde, dass die geplanten signifikanten Aufwendungen für Expansion erfolgreich getätigt werden können.

Der Personaldienstleister Amadeus Fire AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist mit bundesweit über 20 Niederlassungen fokussiert auf den kaufmännischen und den IT-Bereich.

Redaktion MyDividends.de