AMADEUS FIRE - Es warten noch zwei Gaps

AMADEUS FIRE AG - WKN: 509310 - ISIN: DE0005093108 - Kurs: 118,400 € (XETRA)

Die Aktie von Amadeus Fire fiel nach der Besprechung im Oktober zunächst wie erwartet weiter zurück und unterschritt sogar die Unterstützungszone zwischen 95,90 und 93,70 EUR. Doch ein Downgap am 28. Oktober besiegelte zugleich das Ende der Korrektur. Im Anschluss drehte die Aktie des Personaldienstleisters kräftig auf und ließ gleich mehrere Widerstände hinter sich, darunter die Horizontalen bei 102,40 und 110,00 EUR.

In dieser Woche markierte der Wert neue Mehrmonatshochs und kämpft derzeit um einen Ausbruch über die Hochpunkte bei 118,80 EUR. Etabliert sich der SDAX-Titel über diesem Kursniveau, warten zwei Kurslücken auf der Oberseite auf ihre Schließung. Diese Gaps liegen bei 128,60 und 142,40 EUR und könnten die nächsten Ziele darstellen. Schließt der Wert beide Kurslücken, wäre der Chart auf der Oberseite bereinigt.

Kurzfristig ist die Aktie etwas heißgelaufen, womit man neben einer Variante einer mehrtägigen Konsolidierung auf hohem Niveau auch einen Rücksetzer auf die Unterstützung bei 110,00 EUR auf dem Zettel haben sollte. Dort würde der Titel wieder für Interessierte als antiyklische Abstauberchance interessant. Absicherungen können Trader unter die beiden EMAs legen, die sich in Kürze bullisch schneiden könnten. Wer etwas mehr Luft lassen möchte, wählt das Zwischentief bei 101,60 EUR als Orientierungsmarke.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 233,10 278,00 314,00 Ergebnis je Aktie in EUR 4,62 2,57 4,59 KGV 26 46 26 Dividende je Aktie in EUR 0,00 1,10 2,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,93 % 1,69 % *e = erwartet

Amadeus-Fire-Aktie

