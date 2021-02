AMADEUS FIRE - Startet nun die Party bei dieser Aktie?

AMADEUS FIRE AG - WKN: 509310 - ISIN: DE0005093108 - Kurs: 122,400 € (XETRA)

Die Aktie von Amadeus Fire konnte den Fahrplan der Novemberanalyse nicht umsetzen. Der Wert blieb stecken und konsolidierte Ende Januar sogar scharf. Dabei verteidigten die Käufer aber zumindest das Ausbruchslevel um 110,00 EUR. Heute springt die Aktie deutlich nach oben und lässt den kurzfristigen Abwärtstrend hinter sich.

Der Markt nimmt die gemeldeten Jahreszahlen positiv auf. Im Geschäftsjahr 2020 stieg der Umsatz nach vorläufigen Zahlen von 233,1 Mio. auf 280,2 Mio. EUR, was aber vorrangig der Übernahme des Weiterbildungsunternehmens Comcave. Analysten hatten mit 278 Mio. EUR kalkuliert. Das EBITA legte im Vergleich zu 2019 um 6,2 % auf 41,1 Mio. EUR zu. Die Marge sank allerdings von 16,6 auf 14,7 %. Die endgültigen Zahlen wird Amadeus Fire am 23. März bekannt geben.

In diesem und im kommenden Jahr rechnen Analysten mit einem deutlichen Gewinnwachstum. Die KGVs der Aktie betragen 27 für 2021 und 21 für 2022. Aus charttechnischer Sicht stellt der Ausbruch über den Konsolidierungstrend und die Marke von 118,80 EUR heute ein Kaufsignal dar. Damit könnte der Long-Fahrplan aus dem November reaktiviert werden, wobei die beiden Gaps bei 128,60 und 142,40 EUR mögliche Ziele darstellen.

Absicherungen bieten sich unter dem Tief bei 108,20 EUR oder etwas näher unter dem Tief und dem EMA200 bei 111,00 EUR an.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 278,00 314,00 337,00 Ergebnis je Aktie in EUR 2,57 4,59 5,95 Gewinnwachstum 78,60 % 29,63 % KGV 48 27 21 KUV 2,5 2,2 2,1 PEG 0,3 0,7 Dividende je Aktie in EUR 1,10 2,00 2,60 Dividendenrendite 0,90 % 1,63 % 2,12 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)