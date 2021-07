Amazon-Aktie & der MGM-Deal: Netflix & Disney-Konkurrenz auf der Probe?

Mit dem MGM-Deal wollte die Amazon-Aktie stärker in Konkurrenz zu Walt Disney und auch Netflix treten. Ohne Zweifel kann ein solcher Deal die Verhältnisse im Content-Markt neu definieren. Der E-Commerce- und Tech-Riese würde mit einem solchen Zukauf schließlich auf beliebte Franchises wie James Bond und andere Serien und Spielfilme zugreifen können.

Das zeigt, wie wichtig Content in der Streaming-Branche ist. Sowie auch, wie sehr die Amazon-Aktie und die von Walt Disney und Netflix sich um Inhalte bemühen müssen, um erfolgreich zu sein. Wirklich bemerkenswert, wenn wir das abstrahieren.

Der MGM-Deal der Amazon-Aktie scheint jetzt jedoch auf dem Prüfstand zu stehen. Riskieren wir heute einen Blick auf spannende Schlagzeilen. Sowie darauf, ob der Deal möglicherweise auf der Probe steht, oder eher zeitlich verzögert sein könnte.

Amazon-Aktie & der MGM-Deal: FTC prüft

Wie wir jetzt mit Blick auf aktuelle Schlagzeilen rund um die Amazon-Aktie und den MGM-Deal erkennen können, prüft die FTC augenscheinlich etwas gründlicher. Was die FTC ist? Die US-amerikanische Federal Trade Commission beziehungsweise kurz die Behörde, die aufsichtsrechtlich für solche Vorgänge zuständig ist.

Wie das US-Portal The Information berichtete, bestätigte ein Sprecher, dass es eine zweite Anfrage vonseiten der Behörde bei der Amazon-Aktie gegeben habe. Bezüglich des MGM-Deals bedeute das, dass es wahrscheinlich Monate dauern könnte, bis die Behörde grünes Licht für den geplanten Zukauf gibt. Ein spannender Prozess.

Was bedeutet das für die Amazon-Aktie bezüglich des MGM-Deals? Zunächst einmal, dass sich die finalen Details verzögern dürften. Vielleicht ist ein Grund dafür, dass eine frühere Funktionärin, Lina Khan, aufgrund ihrer früheren Position bei Amazon von der Prüfung ausgeschlossen sein sollte. Zumindest auf Wunsch des Tech-Akteurs. Allerdings ist das an dieser Stelle nur Spekulation.

Im Endeffekt deutet im Moment vieles darauf hin, dass es bei der Amazon-Aktie und dem MGM-Deal bloß eine intensivere Überprüfung gibt. Mehr für den Moment noch nicht.

Konkurrenz für Netflix & Walt Disney in Gefahr?

Mit dem MGM-Deal könnte die Amazon-Aktie weiterhin ein starker oder noch stärkerer Konkurrent für Walt Disney oder Netflix werden. Wie gesagt: Content ist im Endeffekt die Währung, die in diesem Markt entscheidend ist. Der E-Commerce-Akteur und Tech-Konzern könnte mit der Übernahme seine Reichweite bei den Inhalten weiter ausbauen.

Eine tiefergehende Prüfung heißt definitiv nicht, dass es nicht zu einem solchen Schritt durch Amazon mit MGM kommen dürfte. Bloß, dass vermutlich ein wenig Zeit vergeht, bis es hier grünes Licht gibt. Alles weitere gilt es im Moment im Auge zu behalten.

Der Artikel Amazon-Aktie & der MGM-Deal: Netflix & Disney-Konkurrenz auf der Probe? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Netflix und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2022 $1920 Call auf Amazon und Short January 2022 $1940 Call auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool