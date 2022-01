AMAZON - Aktienkurs bricht wichtige Unterstützung

Während des Jahres 2021 bewegte sich das Kursgeschehen oberhalb des blauen EMA50 aufwärts, zu Beginn des neuen Jahres bricht die dynamische Unterstützung. Das Auffangnetz ist durch. Das ist nicht gleichbedeutend mit einer großen bärischen Trendwende, könnte aber eine relevante Abwärtskorrektur initiieren. Das sich verändernde US-Zinsumfeld setzt u.a. dem US-Techsektor kurstechnisch zu.

Sollte man jetzt genau beobachten. Bei 3.178 USD liegt das nächste Auffangnetz. Darunter würde bei 2.886 USD eine weitere sehr wichtige Unterstützung warten.

Das ist so einfach - Jeder User kann das rasch selbst umsetzenIhr Consorsdepot, Ihr Flatexdepot, Ihr Comdirectdepot, etc. traden Sie mit nur einem Klick Umschaltung aus einer Plattform: Nämlich Guidants. Mit diesem Link kommen Sie in die Broker-Übersicht. Das Traden via Guidants führt zu keinerlei Zusatzkosten! Einfach mal ausprobieren. Mit dem Schlüssel-Symbol können Sie eine Session-TAN aktivieren, was das Trading sehr erleichtert. Also eine TAN pro Tag. Sie kennen die App noch nicht? Dann geht es hier entlang

Amazon.com Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)