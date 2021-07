Amazon Long: 72 Prozent Chance!

Amazon konnte im Cloud-Geschäft einen Achtungserfolg verbuchen. Und zwar sollte der Ende 2019 vom Pentagon an Microsoft vergebene Cloud-Milliardenauftrag namens „Jedi“ storniert und eine neue Vergabe gestartet werden. An diesem Vergabeprozess ist nun auch wieder Amazon Web Service (AWS) vertreten und kämpft mit Microsoft um den Zuschlag im neuen Verfahren. Die Aktie von Amazon verbuchte nach Bekanntwerden dieser Information Anfang Juli ein Plus von 4,7 Prozent. Weitere Cloud-Anbieter wie beispielsweise Google erfüllen nicht die Anforderungen des Pentagons. Beim Jedi-Projekt geht es um Lagerung und Aufbereitung riesiger Mengen an vertraulichen Daten. Letztlich soll das Projekt dem US-Militär eine verbesserte Kommunikation mit Soldaten auf dem Schlachtfeld und die Nutzung von künstlicher Intelligenz für eine beschleunigte Vorbereitung von Kampfhandlungen ermöglichen.

Zum Chart

Beim Kursverlauf von Amazon werden länger andauernde Seitwärtsphasen durch starke Anstiege stufenförmig abgelöst und vice versa. Seit August 2020 bildet der Kurs von Amazon erneut eine Seitwärtsphase aus, die zwischen den Levels 2899,81 US-Dollar und 3552,25 US-Dollar eingefasst ist. Nicht zuletzt wegen des Erfolges erneut beim Pentagon-Vergabeverfahren teilzunehmen, wurde dies Seitwärtsrange aktuell nach oben verlassen. Der Kurs hat sich mittlerweile 4,5 Prozent über der oberen Begrenzung der Range bei der Marke von 3690 US-Dollar eingependelt. Die folgenden Wochen werden es zeigen, ob diese Bewegung auch nachhaltig gewesen ist. Es ist aber auch möglich, dass die aktuelle Seitwärtsphase wieder durch einen längeren Anstieg abgelöst wird. So ist das Gewinnwachstum trotz der Größe des Konzerns erstaunlich. Zwischen 2020 und 2023 ist ein Gewinnanstieg von 136 Prozent geplant, was das erwartete KGV für 2023 auf 37,72 senken würde. Hier sind Aktionäre von Amazon höhere Multiples gewohnt. Kann das Management das Investitionstempo in sinnvolle Projekte aufrecht erhalten, sollte der Aktienkurs weiter steigen. Lässt das Wachstum ob der Größe des Konzerns nach, ist es Zeit, sich mit niedrigeren Multiples anzufreunden. In diesem Fall hat Jeff Bezos die „Weltherrschaft“ im Handel erreicht.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 3552,25 // 3724,95 US-Dollar Unterstützungen: 3375,51 // 3066,62 US-Dollar

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN UE9B03) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Amazon-Aktie in den nächsten Wochen und Monaten erwarten, überproportional von einem Hebel von 7,3 profitieren und das Ziel bei 4036,78 US-Dollar ins Auge fassen (7,34 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt dabei 13,60 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 3370,00 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,71 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: UE9B03 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,34 - 4,35 Euro Emittent: UBS Basispreis: 3 173,33 US-Dollar Basiswert: Amazon.com KO-Schwelle: 3 173,33 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 3681,68 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 7,34 Euro Hebel: 7,3 Kurschance: + 72 Prozent Quelle: UBS

