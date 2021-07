Amazon muss wegen Datenschutz-Verstößen 746 Mio Euro Strafe zahlen

Bangalore (Reuters) - Die Luxemburger Datenschutzbehörde hat Amazon wegen Datenschutz-Verstößen zu einer Strafe von 746 Millionen Euro verdonnert.

Die bereits am 16. Juli verhängte Buße wurde im Quartalsbericht des weltgrößten Online-Händlers aufgeführt, der am Freitag veröffentlicht wurde. Amazon hat nach Auffassung der Luxemburger Behörde gegen die europäische Datenschutz-Grundverordnung verstoßen. Amazon wies den Vorwurf zurück und kündigte Berufung an. Der Konzern werde sich energisch verteidigen. Die Europa-Tochter von Amazon hat ihren Sitz in Luxemburg. Daher ist die Luxemburger Datenschutzbehörde dafür zuständig zu überwachen, dass Amazon die Regeln der Datenschutz-Grundverordnung einhält.