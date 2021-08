Amazon oder Alibaba? Welche Aktie ist jetzt der bessere Kauf?

Es gibt wenige börsennotierte Unternehmen, die ein vergleichbares Wachstum wie Alibaba oder Amazon über mehrere Jahre aufweisen können. Trotz der starken Zuwächse stehen die Aktien der beiden E-Commerce- und Cloud-Giganten jedoch derzeit nicht in der Gunst der Anleger.

Daher könnte sich aktuell eine Kaufchance bieten! Doch zu welchem Titel würde ich greifen, wenn ich mich für eines der beiden Unternehmen entscheiden müsste?

Wachstum im Vergleich

Wenn man einen näheren Blick auf die Umsatzzahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal wirft, scheint es, als wäre Alibaba der kleine Bruder von Amazon. Denn mit Umsatzerlösen von umgerechnet 31,9 Mrd. US-Dollar erzielte der chinesische E-Commerce-Gigant nur ca. 28,2 % des Umsatzes von Amazon. Nichtsdestotrotz konnte Alibaba die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 46,3 % steigern.

Da Amazon bereits über einen höheren absoluten Umsatz verfügt, ist es natürlich ungleich schwieriger, diesen noch weiter zu steigern. Dennoch wurden die starken Umsatzerlöse des Vorjahresquartals mit 113,1 Mrd. US-Dollar um über 27,2 % geschlagen.

Auch der Unternehmensgewinn ist bei beiden Unternehmen im grünen Bereich und klar positiv. Dennoch stagniert das Unternehmensergebnis von Alibaba im Vergleich zum Vorjahresquartal bei ca. 6,6 Mrd. US-Dollar. Amazon hingegen konnte ein starkes Wachstum von über 48,0 % im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres erzielen.

Aufgrund der bereits erreichten Größe Amazons, sind die obigen Wachstumszahlen unglaublich stark. Vor allem dann, wenn man in Betracht zieht, dass das Vorjahresquartal durch die Corona-Pandemie bereits hervorragend verlaufen ist. Der Punkt geht daher an Amazon.

Risiken

Da die Quartalszahlen sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Gewinnseite vielversprechend erscheinen, erachte ich das größte Risiko beider Unternehmen in der Gefahr einer stärkeren Regulierung durch die entsprechenden Aufsichtsbehörden. Wenngleich Amazon auch immer wieder im Fokus der US-Justiz steht, gab es bis dato noch keine Maßnahmen, die das Geschäft maßgeblich beeinträchtigt hätten.

Bei Alibaba ist die Situation gänzlich unterschiedlich. Von Woche zu Woche häufen sich Hiobsbotschaften, die vom Verbot eines Börsenganges der Ant Group bis zum Aufbrechen der Monopolstellung Alibabas reichen. Somit ist es kaum verwunderlich, dass die Aktie auf Sicht eines Jahres mit über 25 % in der Verlustzone steckt.

Somit erachte ich das Risiko einer Investition bei Alibaba deutlich höher als bei Amazon.

Fazit

Auf lange Sicht bin ich davon überzeugt, dass sowohl die Aktien von Amazon als auch die von Alibaba derzeit eine attraktive Kaufchance bieten. Dennoch sollte man das Risiko von weiteren Restriktionen durch die chinesische Regierung in Betracht ziehen. Vor allem Gesetze, die die Monopolstellung Alibabas gefährden, könnten zu weiteren massiven Kursverlusten führen. Daher würde ich derzeit eher zur Aktie von Amazon tendieren.

Doch es liegt nicht nur am Risiko weiterer Restriktionen. Denn Amazon befindet sich im Vergleich zu Alibaba bereits in einem weiter fortgeschrittenen Entwicklungsstadium mit stabileren Unternehmensgewinnen. Das führt dazu, dass ich das Risiko bei Amazon für geringer erachte. Zudem könnten etwaige Kapitalmaßnahmen wie die Ausgliederung von AWS (Amazon Web Services) und ein Aktiensplit für weiteres Aufwärtspotenzial sorgen. Wenngleich Amazon derzeit in Punkto KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) deutlich teurer als Alibaba ist, gehe ich davon aus, dass Anleger von Amazon bei vergleichbarer Rendite ruhiger schlafen dürften.

