Amazon Prime dreht Dokumentation über FC Bayern

BERLIN (dpa-AFX) - Der Internet-Händler Amazon arbeitet für seinen Dienst Prime Video an einer Dokumentation über den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. "Das ist das erste Mal, dass Bayern München Kameras reinlässt", sagte Prime-Video-Geschäftsführer Christoph Schneider am Dienstag in einer Video-Pressekonferenz: "Wir sind schon längere Zeit am Drehen." Die Dokumentation solle im Herbst ausgestrahlt werden. Ähnliche Angebote gab es bei Prime Video bereits mit "Inside Borussia Dortmund" und "Inside SG Flensburg-Handewitt".

"Es ist ein perfekter Moment, um diese Doku zu machen", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge und verwies auf die Corona-Pandemie: "Wir haben ein großes Interesse, dass die Nähe zu unseren Fans erhalten bleibt." Das werde durch "die Doku gewährleistet". Es gebe "auch ein Interesse, dass wir den Club so darstellen, wie er ist".

Die Dokumentation solle "möglichst authentisch" sein, sagte Bayern-Vorstandsmitglied Oliver Kahn. Dazu gehöre auch, dass die Kamera dabei sei, "auch wenn es nicht so gut läuft". Tormann Manuel Neuer verwies auf die bisherigen Aufnahmen des hauseigenen FCB-TV-Teams: "Wir Spieler kennen das aus der Vergangenheit, man wird ständig begleitet."/mrs/DP/mis