AMAZON - Starke Zahlen und CEO-Wechsel

Amazon .com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 3.383,230 $ (NASDAQ)Amazon übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 14,09 USD die Analystenschätzungen von 7,23 USD. Der Umsatz liegt mit 125,6 Mrd. USD über den Erwartungen von 119,7 Mrd. USDAmazon sieht im ersten Quartal einen Umsatz von 100-106 Mrd. USD (Konsens 95,5 Mrd. USD) und ein operatives Ergebnis von 3,-6,5 Mrd. USD (Konsens 5,68 Mrd. USD).Jeff Bezos wird ab dem dritten Quartal die Position eines Executive Chair einnehmen, Andy Jassy dann wird neuer CEO.

Die Amazon-Aktie reagiert auf diese Nachrichten zunächst mit einem minimalen Abschlag. Nach einem Schlusskurs an der Nasdaq bei 3.383,23 USD wird die Aktie aktuell von der Citi bei 3.372,15 USD getaxt.

Der Wert befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte sie bis 02. September 2020 auf ein Allzeithoch bei 3.552,25 USD. Anschließend konsolidierte die Aktie in einem symmetrischen Dreieck. Im gestrigen Handel brach sie aus diesem Dreieck nach oben aus, bildete dabei aber nur einen Doji, also eine Unsicherheitskerze aus. Die aktuellen Taxen liegen oberhalb der Oberkante des Dreiecks. Diese verläuft heute bei ca. 3.340 USD.

Neue Rally möglich

Etabliert sich die Amazon-Aktie in den nächsten Tagen oberhalb des Dreiecks, dann könnte es zu einem weiteren Rallyschub kommen. Mittelfristig wären in diesem Fall Kursgewinne bis ca. 4.200 USD möglich.

Sollte die Aktie allerdings in das Dreieck, also unter 3.340 USD zurückfallen, dann könnte es kurzfristig zu einem Rücksetzer in Richtung 3.125 USD kommen.

