Amazon: Steigt der Internet-Gigant in den Poker um die Fußball-Bundesliga TV-Rechte ein? – Es sieht ganz danach aus!

Dem amerikanischen Bezos-Konzern ist in den vergangenen Wochen so einiges nachgesagt worden: Interesse an dem in Schieflage geratenen Kinobetreiber AMC Entertainment. Dann sollte Amazon ein Auge auf einzelne Filialen von J.C. Penny geworfen haben. Und jetzt sind die TV-Übertragungsrechte für die Fußball-Bundesliga an der Reihe. Kommenden Montag beginnt die Auktion für die Medienrechte an den deutschen Spielklassen. Hier könnte der Internet-Gigant für Aufsehen sorgen und einigen etablierten Anbietern das Leben mehr als schwer machen.

Amazon ist schon am Ball

Die ersten Spiele der Fußball-Bundesliga sind bei Amazon Prime Video in den vergangenen drei Wochen bereits gelaufen – und es sollen noch viele mehr werden. Der Internet-Händler aus den USA hat Sport-Übertragungen für sich entdeckt und scheint auf den Geschmack gekommen zu sein.

Bezos-Konzern lässt Konkurrenz zittern

Mitte Mai gelang Amazon ein Überraschungscoup mit dem Kauf der TV-Rechte für die Werder-Leverkusen-Partie, weitere Begegnungen inklusive der vier Relegationsspiele folgten kurz danach. Der Sportbusiness-Berater Jochen Lösch findet, dass der Vertrag ein „genialer Schachzug der DFL“ sei, „um Panik im Markt zu erzeugen“, wie er in einer Video-Konferenz von „nextMedia.Hamburg“ sagte. Nikolaus von Doetinchem von der Sport-Vermarktungsagentur Sportfive kommentierte: „Amazon ist immer ein schönes Schreckgespenst.“

Angriff aus einer unerwarteten Ecke

Für Medien-Unternehmen ist ein neuer Konkurrent aus einer ganz anderen Branche erwachsen. Sky oder DAZN haben damit bereits erste, für sie leidvolle Erfahrungen gemacht. In England kaufte Amazon die Rechte für 20 Spiele der Premier League – DAZN ging leer aus. Und für den deutschen Markt sicherte sich der US-Konzern im Dezember vergangenen Jahres Rechte an der Champions League – und Sky ging leer aus. Von 2021/22 bis 2023/24 zeigt Amazon Prime das Topspiel des Dienstagabends.

Amazon kann bieten bis der Arzt kommt

Der Internet-Händler und Cloud-Dienstleister ist für reine Medien-Unternehmen ein äußerst unangenehmer Gegner, wenn die DFL in der kommenden Woche die vier Pay-Pakete meistbietend versteigert. Einer, der sogar von der Corona-Krise profitiert. Allein im ersten Quartal des Jahres stieg der Amazon-Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um 26 Prozent auf 75,5 Milliarden Dollar (68,9 Milliarden Euro). „Amazon kann mit dem Finger schnipsen und sich alles kaufen“, sagte der Sportbusiness-Berater Kay Dammholz, der früher bei der DFL und bei DAZN tätig war. Im Gegensatz zu der Konkurrenz muss Amazon das Geld für die Rechte nicht durch verkaufte Abos wieder reinholen.

Komplette Bundesliga bei Amazon?

Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert, wenn die Bundesliga wieder komplett in einer Hand wäre und man nicht immer schauen müsste, wer überträgt was. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass der Internet Gigant sofort die komplette Bundesliga übernimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon die komplette Logistik für alle Live-Spiele der Fußball-Bundesliga sofort übernehmen möchte.

Der Bezos-Konzern wird wohl zunächst selektiv zuschlagen und schauen, wie das Angebot angenommen wird. So ist Amazon bei der Champions League vorgegangen und auch bei der Premier-League. Für den amerikanischen Konzern sind Fußball-Spiele ein Marketing-Instrument, dass die bereits vorhandenen Kunden noch stärker an den Prime-Bereich binden soll, der ja noch weitere Vorteile bietet. Das auch neue Kunden dadurch angelockt werden, dürfte ein angenehmer Vorteil für Amazon sein.

Amazon hält sich bedeckt

Wie alle anderen Interessenten hält sich Amazon mit Aussagen zu der Auktion zurück. „Wir sehen uns stets attraktive Sportrechte für unsere Kunden an“, hieß es zuletzt in einem Statement: „Dabei glauben wir, dass es beim Thema Live-Sport mehr Aspekte als den Wettlauf um Rechte gibt und verschreiben uns dem Ziel, die Sehqualität für Fans langfristig zu verbessern.“

TV-Rechte machen Sinn

Von allen Interessen die Amazon in den vergangenen Wochen nachgesagt worden sind, macht ein Mitbieten um die TV-Rechte der Fußball Bundesliga am meisten Sinn. Im Gegensatz zu den anderen Gerüchten hat sich der US-Konzern zu den TV-Rechten auch geäußert und zwischen den Zeilen Interesse bekunden. Für den hauseigenen Streaming-Kanal sind die Bundesliga-Spiele bereits jetzt eine Bereicherung. Daher dürfte der Internet-Gigant in das Geschäft mit Live-Übertragung von Sport-Events einsteigen und sein Engagement Stück für Stück ausbauen.

Vielleicht müssen Sky und DAZN noch nicht in der kommenden Runde vor Amazon zittern, bei der nächsten Runde aber wahrscheinlich schon.

Fazit:

Amazon plant in meinen Augen mal wieder einen sehr guten Eintritt in ein neues Geschäftsfeld. Bislang hat fast alles, was der umtriebige Bezos-Konzern angepackt hat, Hand und Fuß gehabt. Bei den Übertragungsrechte für die Fußball-Bundesliga dürfte dies auch der Fall sein. Die Erfolgsgeschichte von Amazon dürfte daher noch ganz lange nicht vorbei sein.

Von Markus Weingran / dpa-AFX

Foto: Jeff Bukowski / shutterstco.com