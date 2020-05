Amazon: Steigt der Internetgigant ins Kinogeschäft ein? – Aktie von AMC Entertainment schießt vorbörslich über 70 Prozent in die Höhe

Plant Jeff Bezos mit seinem Managment den nächsten ganz großen Clou? Die mit der Sache vertrauten Personen sollen jedenfalls der Daily Mail gesteckt haben, dass Amazon Gespräche mit AMC Entertainment führt. Damit würde sich der amerikanische Internet-Gigant auch direkt an die Spitze der weltweiten Kinobetreiber katapultieren. In die gleiche Richtung fliegt auch vorbörslich die Aktie von AMC. Sie hebt vorbörslich um mehr als 70 Prozent ab, obwohl es über den Stand der Gespräche keinerlei Information gibt. Es sollen lediglich Gespräche zwischen den beiden Parteien stattgefunden haben.

Zweiter Anlauf von Amazon?

2018 hatte Amazon schon versucht in die Branche vorzudringen. Zusammen mit Netflix weiteiferte der Bezos-Konzern um Landmark Theatres. Die beiden Streaming-Dienste zogen aber gegen den späteren Käufer Cohen Media Group den Kürzeren. Der Vergleich zwischen Landmark und AMC zeigt, dass Amazon wohl mehr als einen Gang höher geschaltet hat beim Einstieg in die Branche. Landmark kommt auf etwa 250 Leinwände in den USA – AMC verfügt weltweit über 10.000.

Macht die Übernahme Sinn?

AMC war schon vor der weltweiten Schließung der Filmpalaste nicht auf Rosen gebettet und die Corona-Pandamie hat die Probleme jetzt mehr als verstärkt. Daher sollen die Eigner an einer schnellen Lösung interessiert sein und bei Amazon könnte das Interesse an dem Einstieg in die Kinobranche durchaus wieder entflammt sein. So könnte der Streaming-Dienst-Anbieter auch mehr Macht in Hollywood gewinnen. Daher könnte eine Übernahme durchaus Sinn machen für das Bezos-Imperium.

Keine Stellungnahme von beiden Seiten

Weder Amazon noch AMC wollten sich zu möglichen Gesprächen oder der Ausgang äußern. Daher steht das Gerücht einer Übernahme noch auf ganz wackeligen Beinen. Die Anleger scheint das heute nicht zu stören. Ein vorbörsliches Plus von mehr als 70 Prozent dürfte das deutlich zeigen.

Von Markus Weingran

Foto: Jeff Bukowski / shutterstco.com