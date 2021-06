Neue CV5S- und CV52S-Familien liefern branchenführende Kombination aus 4K-Codierung, fortschrittlicher KI-Leistung und extrem geringem Stromverbrauch

Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA), ein Chip-Unternehmen im Bereich KI-Bildverarbeitung, hat heute die Erweiterung seines KI-Bildverarbeitungs-SoC-Portfolios mit den neuen CV5S- und CV52S-Sicherheitsfamilien bekannt gegeben. Basierend auf der CVflow®-Architektur und der fortschrittlichen 5nm-Prozesstechnologie unterstützen die neuen SoCs die simultane 4K-Kodierung und fortschrittliche KI-Verarbeitung in einem einzigen energiesparenden Design, das eine branchenweit führende Edge-KI-SoC-Performance pro Watt bietet. Die CV5S-Familie ist ideal für Sicherheitskameraanwendungen, die mehrere Sensoren für eine 360-Grad-Abdeckung, über einen weiten Bereich und mit großer Reichweite benötigen, wie z. B. in städtischen Außenbereichen oder großen Gebäuden. Die CV52S-Familie ist für Sicherheitskameras mit einem Einzelsensor und fortschrittlicher KI-Performance ausgelegt, die Personen oder Objekte in einem Motiv, einschließlich Gesichtern und Nummernschildern, über große Entfernungen hinweg genauer identifizieren müssen, wie z. B. ITS-Verkehrskameras.

Ambarella announces the CV5S and CV52S edge AI vision SoC families for next-generation multi-imager and single-imager video security, smart city, smart building, smart retail and smart traffic AIoT camera applications. (Photo: Business Wire)

„Die Entwickler von Sicherheitssystemen wünschen sich höhere Auflösungen, mehr Kanäle und immer schnellere und umfassendere KI-Funktionen“, erklärt John Lorenz, Senior Technology & Market Analyst, Computing bei Yole Développement (Yole). „Ambarellas neueste KI-Bildverarbeitungs-SoCs für den Sicherheitsbereich, CV5S und CV52S, sind wettbewerbsfähige Lösungen, um den wachsenden Anforderungen des Sicherheits-IC-Sektors zu begegnen, für den wir bis 2025 ein Volumen von über 4 Milliarden USD prognostizieren, wovon zwei Drittel auf Chips mit KI-Funktionen entfallen.“ (1)

Die neue CV5S-SoC-Familie unterstützt Multi-Imager-Kameradesigns und kann gleichzeitig vier Imager-Kanäle mit bis zu 8MP oder 4K-Auflösung mit jeweils 30 Bildern pro Sekunde (fps) verarbeiten und kodieren und gleichzeitig erweiterte KI auf jedem 4K-Imager durchführen. Diese SoCs verdoppeln die Kodierauflösung und Speicherbandbreite und verbrauchen dabei 30 % weniger Energie als die Vorgängergeneration von Ambarella.

Die neue CV52S-SoC-Familie ist auf Sicherheitskameras mit Einzelsensor ausgerichtet und unterstützt 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde. Gleichzeitig bietet sie die vierfache KI-Computer-Bildverarbeitungs-Performance, die zweifache CPU-Leistung und 50 % mehr Speicherbandbreite als ihre Vorgänger. Diese Leistungssteigerung des neuronalen Netzwerks (NN) ermöglicht die Durchführung einer größeren Anzahl von KI-Verarbeitungsprozessen im Edge-Bereich und nicht in der Cloud.

„Die globale Sicherheitsbranche bewegt sich zügig in Richtung höherer 4K-Auflösungen bei gleichzeitiger Steigerung der KI-Algorithmus-Fähigkeiten, um eine bessere Erkennung von Personen und Objekten zu erreichen – zusammen mit mehreren Imagern für ein breiteres Sichtfeld und eine größere Reichweite“, sagt Jerome Gigot, Senior Director of Marketing bei Ambarella. „Unsere neuen CV5S- und CV52S-KI-Bildverarbeitungs-SoC-Familien im Sicherheitsbereich unterstützen jeweils 4K-Multi-Imager- oder 4K-Single-Imager-Designs mit hoher Bildrate und einer leistungsstarken Edge-KI-Verarbeitung und ermöglichen die Entwicklung von Kameras, die keine Kompromisse zwischen Bildauflösung und KI-Verarbeitungsgenauigkeit eingehen müssen.“

Neben dem Sicherheitsbereich gibt es viele weitere AIoT-Anwendungen, die von der hohen Auflösung und den fortschrittlichen KI-Verarbeitungsfunktionen dieser neuen SoC-Familien profitieren können. So können beispielsweise intelligente Städte die hohe KI-Performance und Bildauflösung für ein verbessertes Verkehrsmanagement, die Erkennung von Unfällen und die automatische Geschwindigkeitskontrolle sowie die schnelle Ortung von vermissten und gestohlenen Fahrzeugen nutzen. Außerdem können intelligente Einzelhandelsunternehmen diese Auflösung und die fortschrittliche KI nutzen, um die Warenplatzierung besser zu steuern, die Personalbesetzung an den Kassen für das Echtzeit-Line-Management anzupassen, die Warenverfolgung im Lager zu verbessern und mehr umsetzbare Informationen sowohl auf Filial- als auch auf Unternehmensebene bereitzustellen.

Weitere Merkmale der neuen CV5S- und CV52S-Familien sind:

Stabiles SDK, das speziell für den Sicherheitskameramarkt entwickelt wurde

CVflow-Tools, die mit allen Sicherheitsfamilien kompatibel sind

Dual Arm®-A76-CPUs mit 1,6 GHz und 1 MB L3-Speicher; ein Leistungszuwachs um das Zweifache gegenüber der vorherigen Generation für schnellere Kundenanwendungen

Verbesserter ISP mit exzellenter HDR-, ISO Low-Light-, Dewarping- und Rotationsleistung

Integrierte Datenschutz-Maskierung zum Ausblenden eines Teils der aufgenommenen Szene

Neue PCIe- und USB 3.2-Schnittstellen ermöglichen komplexere Multi-Chip-Sicherheitssystem-Designs als die vorherige Generation

Leistungsstarke On-Chip-Hardware für Cybersicherheit, um sichere IP-Kameras zu ermöglichen, einschließlich Secure Boot, OTP und Arm TrustZone-Technologie

Mehrere Videoeingänge mit Unterstützung für bis zu 14 Kameras über virtuelle MIPI-Kanäle

SLVS-EC-Schnittstelle auf dem CV5S für reduzierte Komplexität des Systemdesigns

Unterstützung für LPDDR4x, LPDDR5 und LPDDR5x DRAM

Verfügbarkeit

Die CV5S- und CV52S-SoC-Familien werden voraussichtlich im Oktober als Muster zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ambarella: https://www.ambarella.com/contact-us/.

Über Ambarella

Die Produkte von Ambarella werden in einer großen Vielzahl von Bildverarbeitungsanwendungen für Mensch und Computer eingesetzt, darunter Videosicherheit, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), elektronische Spiegel, Fahrtaufzeichnung, Fahrer-/Kabinenüberwachung, autonomes Fahren und Roboteranwendungen. Das Low-Power-System-on-Chip (SoC) von Ambarella bietet hochauflösende Videokomprimierung, erweiterte Bildverarbeitung und leistungsstarke tiefe neuronale Netzwerkverarbeitung, damit intelligente Kameras wertvolle Daten aus hochauflösenden Video-Streams extrahieren können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ambarella.com

Alle Markennamen, Produktnamen oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Ambarella behält sich das Recht vor, Produkt- und Serviceangebote, Spezifikationen und Preise jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © 2021 Ambarella. Alle Rechte vorbehalten.

1. Quelle: Cameras and computing for surveillance and security report (Kameras und Computer zur Überwachung und für Sicherheitsmeldungen), Yole Développement, 2020

