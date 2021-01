AMC - Das hab ich noch nicht gesehen!

AMC Entertainment Holdings Inc - WKN: A1W90H - ISIN: US00165C1045 - Kurs: 19,900 $ (NYSE)

Angefangen hat alles mit einer Gamestop-Aktie. Auf US-Social-Media-Plattformen machten pfiffige private Trader Stimmung gegen diverse US-Hedgefonds, die in der Aktie massiv short gewesen sind. Man verabredete sich dazu, diese Unternehmen in Bedrängnis zu bringen, indem man gemeinschaftlich kauft. Wer auf fallende Kurse setzt, bekommt ein Problem, wenn die Aktienkurse beginnen zu steigen und wird selbst eventuell zum Handeln gezwungen und muss seine Shortpositionen schließen. Dies wiederum könnte direkt oder indirekt zu weiteren Käufen in der Aktie und damit zu weiteren Kursgewinnen führen. Neben der Chance auf starke Kursgewinne reizte die privaten Trader aber auch die Aussicht darauf, endlich einmal den Spieß gemeinsam umdrehen und das Establishment mit den eigenen Waffen ausspielen zu können.

Mittlerweile hat diese Welle nicht nur die Gamestop-Aktie erfasst. Aktuell sind beispielsweise noch AMC und Nokia Spielball privater Trader geworden und diese Aktien werden momentan extrem intensiv gehandelt, wie die von der Börse Tradegate veröffentlichte Statistik zeigt:

Quelle: www.tradegate.de

Im Gegensatz dazu wirken die Handelsaktivitäten im Dax die Kinderspielchen:

Quelle: www.tradegate.de

AMC - Ich kann mich nicht erinnern, so etwas schon jemals gesehen zu haben!

Bei dieser Zauberei hat die AMC-Aktie gestern an der Nasdaq den Vogel abgeschossen. Der Aktienkurs verdreifachte sich an nur einem Tag und schwankte dabei zwischen ca. 11 USD auf der Unterseite und gut 20 USD auf der Oberseite. Zur Schlussglocke war die Aktie 14,94 USD teurer als noch am Vortag. Das war ein Aufschlag von 301,21 %!

Wer mitspielen will, sollte genau wissen, worauf er sich einlässt!

Die oben gezeigte Handelsstatistik für den frühen Donnerstagshandel auf Tradegate zeigt mehr als eindeutig, dass in der AMC-Aktie auch hierzulande kräftig mitgezockt wird. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen liegt die Aktie ca. 5 % im Verlust, hat aber schon wieder eine Schwankungsbreite von ca. 25 % gegenüber dem gestrigen Schlusskurs. Wer hier mitspielt, kann viel gewinnen, aber auch alles verlieren. Man sollte es sich zweimal überlegen, ob man dazu bereit ist.

Für die Mutigen oder Unbelehrbaren!

Analytisch macht es keinen Sinn, eine solche Aktie charttechnisch zu beleuchten. Was wir hier vorliegen haben, ist Momentumtrading (siehe hier). Erfahrene Trader nutzen die Volatilität und das hohe Handelsvolumen aus. Dabei agieren sie nur sehr kurzfristig und passen ihre Positionsgröße der Volatilität an. So kann man sich aus den volatilen Intraday-Bewegungen seinen Teil herausschneiden. Je länger man jedoch Positionen hält, desto riskanter wird das Spiel. Das Kartenhaus kann nämlich genauso schnell wieder zusammenfallen, wie es momentan aufgebaut wurde. Und eines sollte man auch im Hinterkopf behalten: nur nicht gierig werden! In der Regel haben diese Spiele nämlich auch ein Ende und wer dies zu spät erkennt, wird mehr verlieren, als er zwischendurch gewonnen hat.

Letztlich ist es Ihre Entscheidung, ob Sie bei diesem Spiel mitmachen wollen. Wenn ja, sollten Sie wissen, worauf sie sich einlassen. Ich selbst liebe eigentlich das Momentumtrading, aber vielleicht sind es meine schlechten Erfahrungen aus den Zeiten des neuen Marktes, die mich davon abhalten, mich an solch übertriebenen Reaktionen zu beteiligen. Und einfach mal so auf gut Glück mitzocken, dafür ist mir mein Geld und meine gute Laune dann doch etwas zu schade. Darüber hinaus hat die Geschichte gezeigt, dass die Angst etwas zu verpassen unbegründet ist. Das meiste was die privaten Trader in solchen Phasen nämlich verpassen würden, wenn sie nicht mitmachen, sind am Ende Verluste. Aber wie schon eingangs geschrieben, letztlich ist es Ihre Entscheidung.

AMC Entertainment Holdings Inc

