AMC - Schon wieder 12 Mio. EUR Umsatz und das bei den Kursen!

An meiner grundlegenden Einstellung zur AMC-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen nichts verändert: AMC - Wer zockt hier wen ab? Man kommt aber angesichts der gestrigen Kursgewinne und des heute schon wieder extrem starken Handels der Aktie auf Tradegate nicht umhin, noch einmal ein paar Zeilen zu dieser zu schreiben. Es ist nämlich gerade einmal 8:30 Uhr und schon wieder wurden mehr als 2.200 Transaktionen auf Tradegate abgewickelt.

Über 200.000 Aktien wechselten heute im noch extrem jungen Handel zwischen ca. 60,78 EUR und 55,98 EUR ihren Besitzer. Dies entspricht im Schnitt einem Gegenwert von gut 12 Mio. EUR und ich möchte nicht derjenige sein, der zu diesen gehört. Verstehen Sie mich nicht falsch. Die Aktie kann ohne Zweifel weiter dynamisch ansteigen. Hier läuft ein Spiel, welches von anderen kontrolliert wird und wer weiß, wann diese genug haben. Blackrock hat bspw. allein gestern mehrere hundert Millionen USD verdient. Auch viele private Trader mischen in diesem Spiel mit. Drücken wir die Daumen, dass man rechtzeitig die Reißleine ziehen kann.

Eine Prognose macht keinen Sinn!

In meinen Augen sind in einem solchen Umfeld das Risiko und Moneymanagement, die Volatilität und das Handelsvolumen wesentlich wichtigere Entscheidungsfaktoren, als News. Diese wird es in den nächsten Tagen nämlich immer wieder geben und ich wäre bei Schlagzeilen vorsichtig, die die Rally in irgendeiner Art und Weise in den Himmel loben. Es besteht einfach die Gefahr, dass hier gepusht wird. Bedenken Sie bitte, dass hier große Marktteilnehmer unterwegs sind, die beispielsweise wie Blackrock schon vor Beginn der Rally mit fast 400 Mio. USD investiert gewesen sind (Quelle: Yahoo! Finance).

Auch mit Kurszielen zu arbeiten, halte ich für gewagt. Zum einen fehlt es momentan komplett an charttechnischen Strukturen und zum anderen haben wir eine emotional/finanziell getriebene Rally. So etwas kann von einer Sekunde auf die nächste beendet werden - dazu brauchen die Big Player nur aufhören, zu handeln bzw. ihre Interessen wahrnehmen. Was, wenn Blackrock Kasse machen möchte?

Als Tradingstil bietet sich in einem solchen Umfeld Momentumstraining/Newstrading an, wobei ich es schon für sehr gewagt halte, Positionen über Nacht zu halten. Am Ende aber muss jeder für sich selbst entscheiden ob, wie und in welchem Umfang er sich an dieser Spekulation beteiligt.

