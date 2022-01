Amcor führt neue Plattform für papierbasierte Verpackungen ein

AmFiberTM Produkte für höchste Kundenanforderungen und Differenzierungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Anwendungsbereichen

Amcor (NYSE: AMCR; ASX: AMC), ein Weltmarktführer in der Entwicklung und Produktion nachhaltiger Verpackungslösungen, hat heute die Einführung einer neuen Plattform für papierbasierte Verpackungsprodukte bekannt gegeben: AmFiberTM. Ziel der Innovationen von AmFiber ist eine Neudefinition der Möglichkeiten herkömmlicher Papierverpackungen, indem eine breitere Palette an Leistungsmerkmalen und funktionalen Vorteilen bereitgestellt werden kann, um den sich verändernden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220126006050/de/

Amcor's new AmFiber product is a widely recyclable package for snacks, candy, coffee, drink powders, seasoning and soups that delivers a high barrier from oxygen and moisture. (Photo: Business Wire)

Ron Delia, CEO von Amcor, kommentiert: „Die langjährige Erfahrung von Amcor bei Papier- und Kartonverpackungen lieferte die Grundlage für die Einführung der AmFiber Plattform. Amcor verfügt über eine langjährige Tradition bei der Bereitstellung bahnbrechender Innovationen zur Unterstützung der Wachstumsbestrebungen unserer Kunden. Diese Familie differenzierter papierbasierter Produkte beruht auf der umfassenden Erfahrung von Amcor im Hinblick auf mehrere Materialien und Anwendungen.”

Die AmFiber Plattform verdeutlicht den verbraucherorientierten und flexiblen Ansatz von Amcor bei Produktinnovationen, die den Kunden das Beste aus der Verpackungstechnologie bieten, indem die jeweils am besten geeigneten Materialien für ihre Bedürfnisse verwendet werden.

Bei der ersten Produkteinführung von AmFiber im Jahr 2022 wird es sich um eine innovative maßgeschneiderte Lösung handeln, um Kunden aus der Snack- und Süßwarenindustrie in Europa eine recyclingfähige Verpackung zur Verfügung zu stellen, die eine robuste Barriere gegen Sauerstoff und Feuchtigkeit bietet.

Amcor wird seine neuen papierbasierten Angebote schrittweise für eine breite Palette an Anwendungen ausweiten – etwa Kaffee, Getränkepulver, Gewürze und Suppen – und in die Regionen Nord- und Südamerika und Asien-Pazifik-Raum expandieren. Die Innovationen von Amcor werden sich anderen papierbasierten Produkten von Amcor anschließen, die in jüngster Vergangenheit eingeführt wurden, darunter Lösungen für Butter und Margarine in Lateinamerika, für Käse in Europa und für Süßwaren in Australien.

Die Einführung der AmFiber Plattform stimmt mit den Amcor-Zielen für das Jahr 2025 überein, sein gesamtes Verpackungsmaterial so zu entwickeln, dass es recycelbar oder wiederverwendbar ist und der Anteil an recyceltem Material erhöht wird.

Über Amcor Amcor ist ein weltweit führendes Verpackungsunternehmen. Es entwickelt und produziert nachhaltige Verpackungen für Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika, Medizinprodukte, Heim- und Körperpflegeprodukte und andere Produkte. Amcor kooperiert mit führenden Unternehmen rund um den Globus, um deren Produkte und die Menschen, die diese nutzen, zu schützen. Außerdem bietet Amcor eine Vielzahl an flexiblen und festen Verpackungsarten, Spezialkartons, Verschlüssen und Dienstleistungen, um Marken zu differenzieren und Lieferketten zu optimieren. Das Unternehmen produziert immer leichtere Verpackungen, die recycelbar und wiederverwendbar sind und einen zunehmenden Anteil an recyceltem Material enthalten. Amcor beschäftigt rund 47.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von 12,5 Mrd. US-Dollar an rund 230 Standorten in über 40 Ländern. NYSE: AMCR; ASX: AMC

