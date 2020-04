AMD - Bodenformation deutet sich an

Die AMD-Aktie markierte nach einer langen und starken Rally am 19. Februar 2020 das aktuelle Allzeithoch bei 59,27 USD. Anschließend geriet der Wert deutlich unter Druck. In einem bullischen Keil fiel er auf ein Tief bei 36,75 USD zurück. Mit diesem Tief testete er den Aufwärtstrend seit Dezember 2018.

Über die letzten Tage hat sich eine inverse SKS, also eine Bodenformation herausgebildet. Am Freitag bildete die Aktie die rechte Schulter aus. Gestern näherte sie sich mit einer langen weißen Kerze der Nackenlinie an. Diese verläuft heute bei ca. 48,12 USD und damit nur wenig unter dem Widerstand bei 48,50 USD. Diese Marke ist das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000.

Was wäre möglich?

Gelingt der AMD-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 48,12-48,50 USD, dann ergäbe sich ein mittelfristiges Kaufsignal. Ein Anstieg bis an das Allzeithoch bei 59,27 USD wäre dann möglich. Im Idealfall klettert die Aktie sogar in Richtung 64,20 USD. Sollte der Wert allerdings an diesem Widerstandsbereich scheitern und unter das Tief vom Freitag bei 41,70 USD abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 36,75 USD oder sogar 34,14 USD drohen.

AMD-Aktie

