AMD - Chip-Aktie versucht sich an einem Kaufsignal

Wenngleich es äußert knapp war, gelang es den Bullen tatsächlich, die Marke von 73,85 USD im Wochenchart zu verteidigen und auf diese Weise das Auslösen einer oberen Umkehr im Chart zu vermeiden. Ein Zwei-Kerzen-Umkehrmuster legte im Mai die Basis für die seither laufende Aufwärtsbewegung. Dabei überwand der Wert zunächst den Abwärtstrend seit Januar und klopfte in der Vorwoche bereits an der Horizontalen bei 87,29 USD an.

In den ersten zwei Handelstagen dieser Woche überwindet der Tech-Titel diese erste Hürde und auf Intraday-Basis auch das Zwischenhoch vom Mai bei 89,20 USD. Damit könnte innerhalb der mehrmonatigen Range ein zumindest kleiner Befreiungsschlag gelingen und der Wert wieder in Richtung des Jahreshochs bei 99,23 USD klettern. Erst ein Ausbruch über dieses Hoch würde deutliches Potenzial in Richtung 125 USD freisetzen.

Zwischengeschaltete Konsolidierungen wären kein Problem, solange die AMD-Aktie den Support bei 73,85 USD weiter halten kann. Darunter drohen auch weiterhin deutliche Abgaben bis knapp unter die 60-USD-Marke.

Fazit: Die Bullen haben im Mai in letzter Sekunde große Verkaufssignale bei der AMD-Aktie vermeiden können. Etabliert sich die Aktie über 89,20 USD, sind Kursgewinne in Richtung 99,23 USD und darüber 125 USD möglich.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 9,76 14,68 16,83 Ergebnis je Aktie in USD 2,06 2,17 2,70 Gewinnwachstum 5,34 % 24,42 % KGV 43 41 33 KUV 11,1 7,4 6,5 PEG 7,7 1,4 *e = erwartet

AMD-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)