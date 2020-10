AMD - Nackenlinie im Fokus

Nach der jüngsten Betrachtung ("AMD - Intel-Rivale will Xilinx kaufen") bewegten sich die Anteilsscheine des amerikanischen Chipherstellers ziemlich exakt im Rahmen des damals skizzierten blauen Prognosepfeils des präferierten Szenarios gen Süden.

Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen bei AMD?

Im Tageschart der Aktie ist eine potenzielle mittelfristige Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr auszumachen, die allerdings noch einer Bestätigung in Form des Unterschreitens der Nackenlinie bedarf. Wird diese Nackenlinie im Bereich um 74 USD unterboten, würde ein prozyklisches Verkaufssignal generiert werden. In dem Falle hätte die Aktie Korrurpotenzial in den Bereich 58 bis 65 USD.

Kaufsignale entstehen erst wieder oberhalb von 88 USD, bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken.

Schluss mit den vielen Browser-Tabs: Die All-in-One-Lösung für Trader und Investoren ist da. Jetzt kostenlos Guidants nutzen!

AMD Aktie (Chartanalyse Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)