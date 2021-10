AURA AERO ist mit einem brandneuen Design aufgekommen und hat dabei neue sowie existierende Technologien wie Fly-by-Wire integriert. Gleichzeitig treibt das Unternehmen Effizienzsteigerungen durch digitale Technologien voran und entwickelt eine revolutionäre Dynamik beim Bau eines elektrischen Flugzeugs. AURA AERO erzielt bei seinem aktuellen Prototyp-Flugzeug, INTEGRAL, die Konstruktions- und Produktionsreife zu einem Bruchteil der Kosten und strebt dies auch bei dem elektrisch angetriebenen regionalen 19-Sitz-Flugzeug (Electric Regional Aircraft, ERA) an.

„Amedeo ist über die Unterzeichnung einer Absichtserklärung über 200 ERA hoch erfreut, zumal es die Luftfahrtindustrie dem Erreichen ihres Netto-Null-Ziels bis 2050 näherbringt. Wir freuen uns, gemeinsam mit AURA AERO an der Spitze einer so wichtigen Klimaschutzinitiative für die Zukunft zu stehen. Nachhaltige Luftfahrt ist für Amedeo nicht nur ein ehrgeiziges Ziel, sondern wir konzentrieren uns auf Partnerschaften in diesem Bereich, der die nächsten drei Jahrzehnte in der Luft- und Raumfahrt definieren wird. Wir haben im Markt verschiedene Konzepte gesehen und AURA AERO hat durch Kompetenz, Talent und Konstruktion einen Wettbewerbsvorteil, hinter dem wir stehen. Der Prototyp des Unternehmens, INTEGRAL, ist ein Sprungbrett für ein größeres elektrisch angetriebenes regionales Flugzeug“, erklärte Gabriella Lapidus, Chief Commercial Officer bei Amedeo.

„Es erfüllt uns mit Stolz, mit Amedeo in Partnerschaft zu sein. Seine Kompetenz im Bereich strukturierter Finanzierungslösungen über mehrere Anlageklassen hinweg ist für den weiteren Weg von AURA AERO entscheidend und wir freuen uns auf eine fortlaufende enge Zusammenarbeit. Dank unserem Know-how und unserer industriellen Kompetenz blicken wir dem Aufbau der Zukunft der Luft- und Raumfahrt erwartungsvoll entgegen“, so Jérémy Caussade, Mitbegründer und Präsident von AURA AERO.

AURA AERO ist ein drei Jahre altes Luftfahrtunternehmen mit Sitz in Toulouse im Zentrum der weltweit führenden Luft- und Raumfahrt-Drehscheibe, das Konstruktions- und Fertigungsprozesse für vollständig digitale elektrische Flugzeuge, zunächst für eine 19-Sitz- und Frachtversion, entwickelt. Sein bereits in Gebrauch befindliches kunstflugtaugliches Schulungsflugzeug wird ab 2022 elektrisch angetrieben und dürfte sich zum Schulungsflugzeug erster Wahl für Flugschulen, militärische Ab-initio- und fortschrittliche Programme entwickeln.

Amedeo ist ein global aufgestellter führender Flugzeug-Vermögensverwalter und Hauptinvestor im Bereich Flugzeugleasing. Das Team verfügt zusammen über mehr als 140 Jahre Erfahrung in der Verwaltung eines umfassenden Flugzeug-Portfolios für verschiedene Investoren. Amedeo hat ein breites Spektrum von Flugzeugtypen finanziert und unterhält langfristige Beziehungen mit Erstherstellern, Fluglinien und Finanziers. Das Management blickt auf eine Erfolgsbilanz bei der Einführung neuer Technologien über verschiedene Anlagekategorien hinweg.

