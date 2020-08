Ameren wird eine konstante Dividende auszahlen

Der amerikanische Energiekonzern Ameren Corporation (ISIN: US0236081024, NYSE: AEE) wird seinen Aktionären eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,495 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,98 US-Dollar ausgeschüttet.

Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 81,27 US-Dollar (Stand: 14. August 2020) 2,44 Prozent. Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgt am 30. September 2020 (Record date: 9. September 2020).

Ameren ist ein Energieunternehmen mit 2,4 Mio. Stromkunden und 900.000 Gaskunden in den amerikanischen Bundesstaaten Illinois und Missouri. Der Konzern ist 1997 durch eine Fusion der Missouri’s Union Electric Company und der Central Illinois Public Service Company gegründet worden und erzielte im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz von 1,4 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,38 Mrd. US-Dollar), wie am 6. August berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 5,82 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,1 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 14. August 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de