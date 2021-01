AMERICAN EXPRESS - Ernüchterung im Aktienkurs nach Zahlen

Der Kreditkartenanbieter American Express veröffentlichte heute vor Börsenbeginn Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal. Das Unternehmen verdiente 1,76 USD je Aktie, der Umsatz belief sich auf 9,4 Mrd. USD. Damit schlug das Management beim Umsatz die Prognose der Analysten von 9,3 Mrd. USD leicht. Beim Ergebnis lag der Konsens sogar nur bei 1,31 USD je Aktie und wurde damit deutlich übertroffen. Dennoch darf das Ergebnis nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Gewinn verglichen mit 2,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal zurückging.

Der Ausblick der Verantwortlichen fiel zudem verhalten aus. CEO Stephen J. Squeri spricht von einem Übergangsjahr 2021. Die ursprünglich für 2020 in Aussicht gestellten Ziele werde man coronabedingt wohl erst 2022 erwarten. In Anbetracht eines "Übergangsjahres" scheinen die Analystenschätzungen derzeit recht hoch gegriffen. Es wird ein Gewinnsprung auf 6,90 USD je Aktie erwartet. Eventuell stapelt das Management aber bewusst tief und prognostiziert aufgrund der immer noch anhaltenden Unsicherheiten rund um die Coronakrise konservativ.

Aus charttechnischer Sicht fügt sich der heutige Rückgang der Aktie in die Konsolidierung der vergangenen Tage ein. Der Dow-Jones-Titel erreicht den EMA50 im Tageschart und eine Aufwärtstrendvariante. Dort müssen die Käufer den Kurs stabilisieren, da ansonsten Abgaben in den Kursbereich um 110 USD drohen, wo derzeit auch der EMA200 verläuft. Dort würde sich interessante Einstiegschancen bieten.

Oberhalb von 129,45 USD wäre die übergeordnete Aufwärtsbewegung dagegen bestätigt, wobei sich die nächsten Etappenziele bei 133,89 und 138,13 USD nennen lassen.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 36,08 40,10 44,32 Ergebnis je Aktie in USD 3,34 6,90 9,04 KGV 35 17 13 Dividende je Aktie in USD 1,72 1,77 1,89 Dividendenrendite 0,70 % 1,50 % 1,60 % *e = erwartet

American-Express-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)