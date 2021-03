American Express gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Finanzdienstleister American Express Co. (ISIN: US0258161092, NYSE: AXP) wird am 10. Mai 2021 eine Quartalsdividende von 0,43 US-Dollar je Aktie auszahlen. Record date ist der 2. April 2021. Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 1,72 US-Dollar Gesamtdividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 145,27 US-Dollar (Stand: 9. März 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,18 Prozent.

American Express ist 1855 gegründet worden. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in New York City und ist ein weltweit operierender Anbieter von Finanzdienstleistungen. Im vierten Quartal 2020 erzielte American Express einen Umsatz von 9,35 Mrd. US-Dollar nach 11,37 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 26. Januar 2021 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 1,44 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,69 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 20,15 Prozent im Plus und weist eine Marktkapitalisierung von 121,06 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 9. März 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de