American Express plant Live-Audio-Webcast der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2021

American Express Company (NYSE:AXP) plant, die Telefonkonferenz, in der die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2021 erörtert werden, am Freitag, den 23. Juli 2021, um 8.30 Uhr (ET) live per Audio-Webcast zu übertragen.

Die Webcast kann von der Öffentlichkeit über die Investor Relations Website von American Express unter https://ir.americanexpress.com/ verfolgt werden. Die Finanzergebnisse und die Präsentationsunterlagen werden voraussichtlich um ca. 7 Uhr (ET) vor der Telefonkonferenz auf der Website veröffentlicht. Nach der Telefonkonferenz wird ein Audiomitschnitt auf der Website verfügbar sein. ÜBER AMERICAN EXPRESS American Express ist ein global integriertes Zahlungsunternehmen, das seinen Kunden Zugang zu Produkten, Einblicken und Erfahrungen bietet, die das Leben bereichern und den Geschäftserfolg fördern. Weitere Informationen erhalten Sie unter americanexpress.com. Nehmen Sie Verbindung mit uns auf unter facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress und youtube.com/americanexpress. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210621005567/de/ Medien:



Leah M. Gerstner, Leah.M.Gerstner@aexp.com, 212-640-3174 Azar Boehm, Azar.Boehm@aexp.com Investoren/Analysten:



Vivian Y. Zhou, Vivian.Y.Zhou@aexp.com, 212-640-5574 Melanie L. Michel, Melanie.L.Michel@aexp.com, 212-640-5574