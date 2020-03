AMERICAN EXPRESS - Und wieder ein Abwärtgap

Die Aktie von American Express befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Daran hat der Crash der letzten Wochen bisher nichts geändert. Im Februar 2016 startete nach einem Tief bei 50,27 USD eine starke Rally. Diese führte am 24. Januar 2020 auf ein Allzeithoch bei 138,13 USD. Danach bildete der Wert ein kleines Doppeltop aus. Am 27. Januar fiel er unter die Nackenlinie bei 128,87 USD. Seitdem fällt die Aktie wie ein Stein. Am 28. Februar fiel sie unter den Aufwärtstrend seit Februar 2016. Um diesen pendelte der Wert noch einige Tage. Seit Freitag fällt er deutlich zurück. Gestern setzte die Aktie auf dem 50 % Retracement der Rally ab Februar 2016 bei 94,20 USD auf.

Dieses Retracement wird die Aktie heute in einer schwachen Eröffnung sehr wahrscheinlich durchbrechen. Weitere wichtige Unterstützungszonen liegen bei 89,07-87,54 USD und dann beim 61,8 % Retracement bei 83,83 USD. Im europäischen Handel wird die Aktie momentan bei rund 91 USD getaxt.

Langsam wird es heftig

Die Aktie von American Express kann im Bereich um 89,07-87,54 USD zu einer Erholung ansetzen und in Richtung 94,20 USD ansteigen. Ob daraus mehr werden kann, bliebt abzuwarten. Sollte der Wert allerdings unter 87,54 USD abfallen, könnte es direkt in Richtung 83,83 USD weitergehen.

American Express_langfristig

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)