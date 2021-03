American Express veröffentlicht Bericht über globale Reisetrends 2021

Weltweite Verbraucherbefragung zeigt wichtige Trends auf, die einen Nachholbedarf an Reisen, die Bereitschaft zur Planung zukünftiger Reisen und eine wachsende Zahl digitaler Nomaden nahe legen

American Express (NYSE:AXP) veröffentlichte heute den American Express Travel: Global Travel Trends Report, der fast ein Jahr nach Beginn der COVID-19-Pandemie einen einzigartigen Einblick in die Stimmung der Verbraucher in Bezug auf Reisen gibt. Laut den Ergebnissen des Berichts, die auf Umfragen in sieben Ländern beruhen, darunter die USA, Australien, Indien, Kanada, Mexiko, Japan und Großbritannien1, freuen sich die Verbraucher darauf, wieder zu verreisen, und planen derzeit ihre zukünftigen Reisen.

Zu den wesentlichen Aspekten zählen:

„Unser neuester globaler Trendbericht zeigt, dass bei den Verbrauchern Nachholbedarf in Bezug auf Reisen besteht. Viele Menschen sehnen sich nach zukünftigen Reisen und beginnen bereits mit der Planung“, so Audrey Hendley, President of American Express Travel. „Darüber hinaus entstehen neue Trends, wie z. B. die zunehmende Attraktivität, von überall aus zu arbeiten, während man weltweit reist, Luxus in Form persönlicherer Erlebnisse, Sauberkeit und Privatsphäre als die ultimativen Luxusannehmlichkeiten, sowie ein wachsendes Interesse an dem ökologischen und sozialen Aspekt ihrer Reisen und Reiseunternehmen.“

Hier die wichtigsten Ergebnisse des Berichts:

CONSUMERS ARE LOOKING FORWARD TO TRAVELING AGAIN (Verbraucher freuen sich wieder auf Reisen)

Die Menschen finden Hoffnung und Trost, indem sie über zukünftige Reisen nachdenken und diese sogar bereits planen.

Travel to Uplift Health & Wellness (Reisen fördert Gesundheit und Wohlbefinden): 78 % der Befragten geben an, im Jahr 2021 reisen zu wollen, um die Belastungen aus dem Jahr 2020 hinter sich zu lassen.

78 % der Befragten geben an, im Jahr 2021 reisen zu wollen, um die Belastungen aus dem Jahr 2020 hinter sich zu lassen. Planning and Paying for Future Travel (Zukünftige Reisen planen und bezahlen): Jeder Dritte gibt an, im Jahr 2021 häufiger Reisegutschriften oder -punkte verwenden zu wollen, um eine Reise vollständig oder teilweise zu bezahlen, als dies vor der COVID-19-Pandemie der Fall war.

Jeder Dritte gibt an, im Jahr 2021 häufiger Reisegutschriften oder -punkte verwenden zu wollen, um eine Reise vollständig oder teilweise zu bezahlen, als dies vor der COVID-19-Pandemie der Fall war. Making Up for Missed Travel (Verpasste Reisen nachholen): 61 % der Umfrageteilnehmer planen, im Jahr 2021 mehr als normalerweise für eine Reise auszugeben, da sie 2020 nicht verreisen konnten.

61 % der Umfrageteilnehmer planen, im Jahr 2021 mehr als normalerweise für eine Reise auszugeben, da sie 2020 nicht verreisen konnten. Die Verbraucher sind bereit, für Reisen Opfer zu bringen: 64 % der Befragten vermissen das Reisen so sehr, dass sie bereit wären, einen Monat lang auf soziale Medien zu verzichten, um in den Urlaub fahren zu können.

64 % der Befragten vermissen das Reisen so sehr, dass sie bereit wären, einen Monat lang auf soziale Medien zu verzichten, um in den Urlaub fahren zu können. Culinary Tourism is Here to Stay (Kulinarischer Tourismus hat sich dauerhaft etabliert): 62 % der Befragten nennen Essen als wichtigste Aktivität auf einer Reise. Die Buchungsdaten von American Express Travel für Januar 2021 zeigen, dass Städte, in denen das Kulinarische im Mittelpunkt steht, zu den beliebtesten Reisezielen von Karteninhabern in den USA und im Ausland gehören. Miami, San Francisco, Chicago und Houston sind die Hot Spots für US-amerikanische American Express Card-Inhaber2, während Mexiko-Stadt, Singapur und Tokio die Liste für internationale American Express Card-Inhaber3 anführen.

THE NEW TRAVEL MINDSET (Die neue Reisementalität)

Infolge regelmäßiger Änderungen der Buchungsrichtlinien und Reiseangebote sowie neuer Reiseziele, die es zu berücksichtigen gilt, ist eine neue Reisementalität entstanden.

Luxusreisen: Die Pandemie hat die Wahrnehmung der Menschen in Bezug auf Luxusreisen verändert: Persönliche Erlebnisse (82 %), hohe Sauberkeitsstandards (81 %) und Privatsphäre (79 %) sind unter den Befragten die begehrtesten Luxusannehmlichkeiten1. 59 % geben an, dass sie ein Reisebüro für die Planung und Anpassung ihrer nächsten Reise nutzen wollen, während 80 % bereit sind, in der Nebensaison zu reisen, in der das Reiseziel weniger überlaufen ist.

Die Pandemie hat die Wahrnehmung der Menschen in Bezug auf Luxusreisen verändert: Persönliche Erlebnisse (82 %), hohe Sauberkeitsstandards (81 %) und Privatsphäre (79 %) sind unter den Befragten die begehrtesten Luxusannehmlichkeiten1. 59 % geben an, dass sie ein Reisebüro für die Planung und Anpassung ihrer nächsten Reise nutzen wollen, während 80 % bereit sind, in der Nebensaison zu reisen, in der das Reiseziel weniger überlaufen ist. Surge in ‘Second-City’ Destinations (Anstieg der „Second-City“-Destinationen): 69 % der Befragten sind daran interessiert, weniger bekannte Reiseziele zu besuchen, und die Buchungsdaten von American Express Travel belegen diesen Trend mit einem Anstieg der Buchungen für „Second-City“-Ziele. Dallas und Charlotte beispielsweise verzeichneten im Januar 2021 einen höheren Anteil an Buchungen von internationalen Karteninhabern als im Vorjahr4, und die American Express Reiseberater sehen Anfragen für kleinere Städte wie Porto (statt Lissabon) in Portugal und Wellington (statt Auckland) in Neuseeland.

TRAVELING WITH PURPOSE (Bewusstes Reisen)

Die Verbraucher entwickeln ein höheres Bewusstsein auf Reisen, bevorzugen Reiseunternehmen, die mit ihren Werten übereinstimmen, und wollen zu Destinationen reisen, an denen sie positiven Einfluss auf die Gemeinden haben können.

Backing Local Communities (Unterstützung der lokalen Gemeinden): 72 % der Befragten erklären, dass sie leidenschaftlich gerne zu Destinationen reisen, um das Tourismusgeschäft und die lokale Wirtschaft anzukurbeln1.

72 % der Befragten erklären, dass sie leidenschaftlich gerne zu Destinationen reisen, um das Tourismusgeschäft und die lokale Wirtschaft anzukurbeln1. Supporting Travel Brands that Prioritize Diversity & Inclusion (Unterstützung von Reisemarken, die Diversität und Inklusion priorisieren): 69 % der Befragten würden sich für Fluggesellschaften oder Hotels entscheiden, die Wert auf Vielfalt und Integration legen und deren Mitarbeiter einen vielfältigen Kundenstamm widerspiegeln.

69 % der Befragten würden sich für Fluggesellschaften oder Hotels entscheiden, die Wert auf Vielfalt und Integration legen und deren Mitarbeiter einen vielfältigen Kundenstamm widerspiegeln. Carbon Conscious Travelers (Klimabewusste Reisende): 60 % der Befragten geben an, Fluggesellschaften buchen zu wollen, die sich zur Klimaneutralität verpflichtet haben.

Die 4.500 Reiseberater von American Express Travel bieten ihren Kunden einen erstklassigen Service, bei dem rund um die Uhr High-Tech auf High-Touch-Support trifft. Um den Kunden einen höheren Wert zu bieten und Vertrauen zu schaffen, wann immer sie bereit sind zu verreisen, hat das Unternehmen eine Reihe von Rabatten und Angeboten in den Bereichen Hotel, Flug und Autovermietung eingeführt und den Verzicht auf Stornierungsgebühren bei American Express Travel bis Ende September verlängert. Weitere Informationen finden Sie auf AmexTravel.com.

Weitere Ergebnisse und Details des American Express Travel: Global Travel Trends Report erhalten Sie hier.

AMERICAN EXPRESS TRAVEL: GLOBAL TRAVEL TRENDS REPORT METHODOLOGY

1 Diese Amex Trendex Online-Umfrage wurde von Morning Consult zwischen dem 15. und 24. Januar 2021 unter einer jeweils nationalen Stichprobe von 1.000 Reisenden in Australien, Kanada, Indien, Japan, Mexiko und Großbritannien und 2.000 Reisenden in den USA durchgeführt. Das Haushaltseinkommen (HHI) entspricht in Australien, Kanada, Japan, Großbritannien und den USA einem Wert von 70.000+ USD, in Mexiko einem HHI von 50.000+ USD und in Indien einem Wert von 20.000+ USD. Reisende sind per Definition Erwachsene, die im Jahr 2019 mindestens einmal mit dem Flugzeug gereist sind. Die Ergebnisse haben eine Fehlertoleranz von plus/minus 2 Prozentpunkten in den USA und plus/minus 3 Prozentpunkten in den übrigen Ländern.

2 Basierend auf Flug- und Hotelbuchungen von US-Karteninhabern, die über American Express Travel im Januar 2021 getätigt wurden.

3 Basierend auf Flug- und Hotelbuchungen von internationalen Karteninhabern, die über American Express Travel im Januar 2021 getätigt wurden.

4Basierend auf Hotel- und Flugbuchungen von internationalen Karteninhabern, die über American Express Travel im 2021 gegenüber dem Januar 2021 getätigt wurden.

ÜBER AMERICAN EXPRESS

American Express ist ein global integriertes Zahlungsunternehmen, das seinen Kunden Zugang zu Produkten, Einblicken und Erfahrungen bietet, die das Leben bereichern und den Geschäftserfolg fördern. Weitere Informationen erhalten Sie unter americanexpress.com. Nehmen Sie Verbindung mit uns auf unter facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress und youtube.com/americanexpress.

Wichtige Links zu Informationen über Produkte, Dienstleistungen und Unternehmensverantwortung: Privatkarten, Business Cards, Reiseservices, Geschenkkarten, Prepaid-Karten, Einkaufslösungen, Accertify, InAuth, Corporate Card, Geschäftsreisen und Corporate Responsibility.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

