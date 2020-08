AMERICAN EXPRESS - Wichtige Hürde direkt voraus

Am 24. Januar 2020 markierte die Aktie von American Express ihr aktuelles Allzeithoch bei 138,13 USD. Danach bildete sie ein kleines Doppeltop aus. Im Coronacrash wurde die Aktie auf ein Tief bei 67,00 USD abverkauft.

Nach diesem Tief vom 18. März bewegte sie sich zunächst in einem symmetrischen Dreieck seitwärts. Am 26. Mai 2020 kam es zum Ausbruch aus diesem Dreieck, was zu einer Rally auf 115,93 USD führte. Diese Rally wurde bis zum log. 61,8 % bei 89,30 USD auskonsolidiert.

Dort drehte die Aktie wieder nach oben. Nach einem Hoch bei 105,70 USD vom 11. August gab es aber noch einmal einen mehrtägigen Rückschlag. In den letzten Tagen zeigten sich aber die Bullen wieder und führten die Aktie fast an den EMA 200 bzw. den Abwärtstrend seit 05. Juni. Dieser Widerstandsbereich liegt aktuell zwischen 102,36 und 103,07 USD.

Kaufsignal in Kürze?

Gelingt der Aktie von American Express ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 102,36-103,07 USD, dann könnte es zu einem weiteren Aufwärtsschub kommen. Erstes Ziel wäre dann das bisherige Erholungshoch in der Aufwärtsbewegung seit März 2020 bei 115,93 USD. Später könnte die Aktie vielleicht sogar in Richtung 128,87 USD ansteigen. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter das Tief vom 20. August bei 95,68 USD kommen, würden Abgaben in Richtung 89,30 USD und vielleicht sogar 76,00 USD drohen.

American Express - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)