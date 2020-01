American Financial Group zahlt vierteljährliche Dividende aus

Die American Financial Group Inc. (ISIN: US0259321042, NYSE: AFG) zahlt am 27. Januar 2020 eine Dividende von 0,45 US-Dollar je Aktie an ihre Aktionäre aus. Record date ist der 15. Januar 2020.

Der Konzern schüttet damit auf das Jahr hochgerechnet eine reguläre Dividende von 1,80 US-Dollar (aufgeteilt in vier Quartalsdividenden) aus. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 111,16 US-Dollar (Stand: 2. Januar 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,62 Prozent. Die Holdinggruppe American Financial Group mit Sitz in Cincinnati, im US-Bundesstaat Ohio, hat sich auf die Bereiche Versicherungen und Investment spezialisiert. Die Versicherungssparte operiert unter dem Namen Great American Insurance Company und ist bereits 1872 gegründet worden. In den ersten 9 Monaten des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 6,11 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,46 Mrd. US-Dollar), wie am 29. Oktober 2019 berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 686 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 559 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 1,38 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 10 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. Januar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de