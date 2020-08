American Software wird 11 Cents Dividende ausschütten

Das Softwareunternehmen American Software Inc. (ISIN: US0296831094, NASDAQ: AMSWA) kündigt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,11 US-Dollar je Aktie an. Die Auszahlung erfolgt am 4. Dezember 2020 (Record date: 20. November 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen 0,44 US-Dollar zur Auszahlung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 17,51 US-Dollar (Stand: 20. August 2020) bei 2,51 Prozent. American Software ist 1970 gegründet worden. Das Unternehmen bietet u. a. Software-Lösungen für den Bereich Unternehmensmanagement an. Der Firmensitz befindet sich in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 29,27 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 26,27 Mio. US-Dollar), wie am 18. Juni berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 0,55 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,87 Mio. US-Dollar). Die Marktkapitalisierung liegt auf dem aktuellen Kursniveau bei 568,1 Mio. US-Dollar (Stand: 20. August 2020). Seit Jahresanfang 2020 liegt das Papier an der Wall Street mit 16,94 Prozent im Plus. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de