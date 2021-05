American Tower hebt die Dividende an

Der amerikanische Infrastrukturkonzern American Tower Corporation (ISIN: US03027X1000, NYSE: AMT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,27 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Die Zahlung erfolgt am 9. Juli 2021 (Record date ist der 18. Juni 2021). Gegenüber dem Vorquartal (1,24 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 2,4 Prozent.

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 5,08 US-Dollar ausbezahlt. Die Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 254,11 US-Dollar (Stand: 27. Mai 2021) und unter Zugrundelegung der derzeitigen Auszahlungsweise knapp 2 Prozent.

American Tower Corporation firmiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen mit Firmensitz in Boston bietet Dienstleistungen in der Telekommunikations-Infrastruktur inklusive des Betriebes von Mobilfunktürmen. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,16 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,99 Mrd. US-Dollar), wie am 29. April berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 645 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 415 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 13,21 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 115,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Mai 2021) auf.

