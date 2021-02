American Tower schüttet Dividende aus

Der amerikanische Infrastrukturkonzern American Tower Corporation (ISIN: US03027X1000, NYSE: AMT) wird am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 1,21 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Record date war der 28. Dezember 2020. Gegenüber dem Vorquartal (1,14 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 6,1 Prozent.

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 4,84 US-Dollar ausbezahlt. Die Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 235,57 US-Dollar (Stand: 1. Februar 2021) und unter Zugrundelegung der derzeitigen Auszahlungsweise 1,92 Prozent.

American Tower Corporation firmiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen mit Firmensitz in Boston bietet Dienstleistungen in der Telekommunikations-Infrastruktur inklusive des Betriebes von Mobilfunktürmen. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,01 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,95 Mrd. US-Dollar), wie am 29. Oktober berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 462,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 505,3 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2021 mit 4,95 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 101 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. Februar 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de