American Water Works schüttet Dividende aus

Das Wasserversorgungsunternehmen American Water Works Company Inc. (ISIN: US0304201033, NYSE: AWK) zahlt am Mittwoch eine vierteljährliche Dividende von 0,50 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date war der 7. Februar 2020.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern aus New Jersey 2,00 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 131,42 US-Dollar (Stand: 3. März 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,52 Prozent. Die erste vierteljährliche Dividende wurde am 2. Sepember 2008 bezahlt (0,20 US-Dollar). Seit dem IPO (April 2008) erhöhte der Konzern zudem jedes Jahr die Dividende. American Water Works hat in über 46 Bundesstaaten in den USA und Kanada mehr als 14 Millionen Kunden. Der Konzern ist 1886 gegründet worden und beschäftigt über 7.100 Mitarbeiter. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte American Water Works einen operativen Umsatz von 902 Mio. US-Dollar nach 850 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 18. Februar berichtet wurde. Im Gesamtjahr 2019 betrug der Umsatz 3,61 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,44 Mrd. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 8,04 Prozent im Plus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 23,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. März 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de