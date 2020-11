Amerika wählt: Wahlstopp? Anfechtung? Gericht? Setzt Trump auf Kampf?

Kann ein US-Präsident in eine Wahl eingreifen? Welche Rolle spielt der Supreme Court? Wird der Präsident vom Gericht entschieden? Was wäre der worst case? Und wie zeitgemäß ist das US-Wahlsystem? Fragen von Antje Erhard an den Politikwissenschafter Prof. Thomas Jäger, Uni Köln.

