Ameriprise Financial übernimmt das Vermögensverwaltungsgeschäft für EMEA von BMO

Ameriprise Financial, Inc. (NYSE:AMP) gab heute die verbindliche Vereinbarung mit der BMO Financial Group (BMO) zur Übernahme des EMEA-Vermögensverwaltungsgeschäfts für 615 Mio. £ bzw. rund 845 Mio. USD bekannt. Die vollständig aus Barmitteln finanzierte Transaktion bringt 124 Milliarden USD an verwaltetem Vermögen (Assets under Management, AUM) in Europa ein und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen in den jeweiligen Gerichtsbarkeiten.

Die Übernahme wird die Kernstrategie von Ameriprise hinsichtlich des Wachstums des gebührenbasierten Geschäfts weiter beschleunigen und den Gesamtbeitrag der Bereiche Wealth Management (Vermögensverwaltung) und Asset Management (Anlagenmanagement) innerhalb des diversifizierten Geschäfts erhöhen. Zusammen mit dem EMEA-Vermögensverwaltungsgeschäft von BMO wird Ameriprise über ein betreutes und verwaltetes Vermögen von mehr als 1,2 Billionen USD verfügen.

Die Übernahme ergänzt das Kerngeschäft und die globale Wachstumsstrategie von Columbia Threadneedle Investments und erweitert die Präsenz auf dem europäischen institutionellen Markt sowie die Investmentkapazitäten und -lösungen erheblich, um die wachsende Kundennachfrage zu erfüllen. Die Übernahme des EMEA-Vermögensverwaltungsgeschäfts von BMO wird das verwaltete Vermögen von Columbia Threadneedle auf 671 Milliarden USD erhöhen. Sie wird das verwaltete Vermögen in der EMEA-Region deutlich erhöhen und den Anteil des verwalteten Vermögens in dieser Region auf 40 % des gesamten verwalteten Vermögens von Columbia Threadneedle steigern.

Darüber hinaus wird durch die Akquisition eine strategische Beziehung zu BMO Wealth Management aufgebaut, wodurch die nordamerikanischen Wealth-Management-Kunden Zugang zu einer Reihe von Investment-Management-Lösungen von Columbia Threadneedle erhalten. Unabhängig davon ermöglicht die Transaktion bestimmten BMO-Vermögensverwaltungskunden in den USA den Wechsel zu Columbia Threadneedle, vorbehaltlich der Zustimmung der Kunden.

Es wird erwartet, dass sich die Transaktion im Jahr 2023 positiv auswirken und eine interne Verzinsung von 20 % generieren wird. Angesichts der beträchtlichen Kapitalüberschüsse des Unternehmens und der Generierung von freiem Cashflow verläuft die Kapitalrückführungsstrategie des Unternehmens weiterhin planmäßig.

Jim Cracchiolo, Vorsitzender und Chief Executive Officer bei Ameriprise Financial, sagte: „Wir haben einen hervorragenden globalen Asset Manager aufgebaut, der unser führendes Vermögensverwaltungsgeschäft ergänzt und starke Ergebnisse erzielt. Das EMEA-Vermögensverwaltungsgeschäft von BMO wird eine großartige Ergänzung für Columbia Threadneedle sein und einen großen Wert für unsere Kunden und unser Geschäft darstellen. Diese strategische Akquisition ist ein wichtiger nächster Schritt, um unsere Lösungskompetenz zu erweitern, unser Kundenangebot auszubauen und unser talentiertes Team zu verstärken. Wir sind ein disziplinierter Käufer und glauben, dass diese Transaktion auf unserer Erfolgsbilanz erfolgreicher Akquisitionen zum Nutzen unserer Kunden und unserer anderen Stakeholder aufbauen wird.“

Die Akquisition soll die bewährten Stärken von Columbia Threadneedle erweitern und verbessern und unsere Strategie vorantreiben. Sie positioniert uns gut dafür, auf die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren, indem wir Schlüsselkompetenzen in wachsenden Segmenten ergänzen, in denen das EMEA-Vermögensverwaltungsgeschäft von BMO Führungspositionen innehat, die global genutzt werden können, darunter:



Responsible Investment (RI) (Verantwortungsvolles Investment) – Ein renommierter Marktführer mit einer breiten Palette an speziellen ESG-Produkten und einem führenden Overlay-Service zum verantwortungsvollen Engagement von Unternehmen bei Aktien- und Anleihebeteiligungen sowie bei der Stimmrechtsvertretung



Liability Driven Investing (LDI) (Verbindlichkeitsorientiertes Investieren) – Ein Top-Vier-LDI-Unternehmen in Europa und führend im Bereich der kleinen/mittleren Märkte



Fiduciary/outsourced management (OCIO) (Treuhänderisches/ausgelagertes Management) – Ein wichtiger Geschäftsbereich für Lösungen, der Treuhandteams in den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich umfasst



European Real Estate (Immobilien in Europa) – Eine kontinentaleuropäische Direktimmobilienkapazität mit Sitz in Deutschland und Frankreich



Darüber hinaus sorgt die Transaktion für mehr Tiefgang und Bandbreite in anderen traditionellen Anlageklassen. BMOs europäische Fondspalette umfasst mehrere börsennotierte Kapitalanlagegesellschaften, darunter F&C Investment Trust PLC, die weltweit am längsten bestehende Kapitalanlagegesellschaft, die unsere Tri-Continental Corporation, den am längsten bestehenden geschlossenen Fonds in den USA, ergänzt.

Ted Truscott, Chief Executive Officer von Columbia Threadneedle Investments, sagte: „Die Übernahme des EMEA-Vermögensverwaltungsgeschäfts von BMO ist eine hervorragende Wachstumsmöglichkeit. Die Transaktion bringt unsere Strategie voran und verbessert unsere geografische und Assetklassen-Diversifizierung, sodass wir mehr Kunden betreuen und einen größeren Teil ihrer Bedürfnisse erfüllen können. Ein entscheidender Faktor für diese Chance ist die starke gemeinsame Ausrichtung unserer Organisationen. Wir haben eine gemeinsame kundenorientierte Kultur, einen fundamentalen Glauben an aktives Management, einen kollaborativen und forschungsbasierten Investmentansatz und ein langjähriges Bekenntnis zu verantwortungsvollen Investmentprinzipien.“

Truscott schloss: „Der Aufbau einer neuen strategischen Beziehung mit BMO Wealth Management ist ein wesentlicher Vorteil der Transaktion. Wir werden ein noch stärkeres Set an Fähigkeiten mitbringen, um die Bedürfnisse ihrer Wealth-Management-Kunden in Kanada und den USA zu bedienen.“

Joanna Rotenberg, Gruppenleiterin bei BMO Wealth Management, sagte: „Columbia Threadneedle Investments passt strategisch und kulturell sehr gut zu unserem EMEA-Vermögensverwaltungsgeschäft und ist bestens positioniert, um es durch den Ausbau seiner Reichweite, Skalierung und Investmentfähigkeiten auf die nächste Wachstumsebene zu bringen. Wir freuen uns auf unsere strategische Beziehung und darauf, unseren nordamerikanischen Wealth-Management-Kunden den Zugang zu einer breiten Palette von Investment-Management-Lösungen von Columbia Threadneedle anbieten zu können.“

Über Ameriprise Financial

Bei Ameriprise Financial helfen wir Menschen seit mehr als 125 Jahren dabei, ihre finanzielle Zukunft sicher zu gestalten. Mit einem landesweiten Netzwerk von ca. 10.000 Finanzberatern und umfangreichen Vermögensverwaltungs-, Beratungs- und Versicherungsangeboten verfügen wir über die Stärke und Expertise, um die gesamte Bandbreite der finanziellen Bedürfnisse von privaten und institutionellen Anlegern abzudecken. Weitere Informationen finden Sie unter ameriprise.com.

Über Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments ist ein führender globaler Vermögensverwalter, der ein breites Spektrum an Anlagestrategien und -lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden in aller Welt anbietet. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern, darunter über 450 Investmentexperten in Nordamerika, Europa und Asien, verwaltet das Unternehmen ein Vermögen in Höhe von 547 Milliarden USD in den Bereichen Aktien aus Industrie- und Schwellenländern, festverzinsliche Wertpapiere, Lösungen zur Vermögensallokation und alternative Anlagen.

Columbia Threadneedle Investments ist die globale Vermögensverwaltungsgruppe von Ameriprise Financial, Inc. Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) ist der globale Markenname der Unternehmensgruppe Columbia und Threadneedle.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und bestimmte gelegentlich von unseren Vertretern abgegebene mündliche Erklärungen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die Pläne, Schätzungen und Überzeugungen des Managements widerspiegeln. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Die Wörter „erwarten“, „beabsichtigen“, „beinhalten“, „planen“, „hinzufügen“, „darstellen“, „werden“, „können“, „glauben“, „verbessern“, „sollten“, „könnten“ oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich machen, sind aber nicht das einzige Mittel zur Kennzeichnung solcher Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder Umständen, die zu einer Aufhebung der Kaufvereinbarung mit der BMO Financial Group führen könnten; die Fähigkeit der Unternehmen, das Geschäft erfolgreich zu integrieren und die erwarteten Ziele und Ergebnisse zu verwirklichen; potenziell nachteilige Reaktionen oder Veränderungen der Geschäftsbeziehungen, die sich aus der Ankündigung oder dem Abschluss der Transaktion ergeben; die Fähigkeit von Ameriprise, wichtige Mitarbeiter zu halten und einzustellen; die Unfähigkeit, die vorgeschlagene Transaktion abzuschließen, weil die Bedingungen für den Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion nicht erfüllt werden, einschließlich des Risikos, dass eine Aufsichtsbehörde die Genehmigung für den Vollzug der vorgeschlagenen Transaktion untersagt, verzögert oder verweigert; die Ungewissheit hinsichtlich der Kosten und des Zeitpunkts des Abschlusses der vorgeschlagenen Transaktion; das Risiko, dass die vorgeschlagene Transaktion die aktuellen Pläne und Abläufe beeinträchtigt; sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Faktoren. Das Management weist darauf hin, dass die oben genannte Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Es können auch weitere Risiken bestehen, die die Geschäftsleitung zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehen kann und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zu dem Zeitpunkt Gültigkeit haben, zu dem sie gemacht werden. Das Management übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Die vorstehende Auflistung von Faktoren sollte in Verbindung mit den Risikofaktoren („Risk Factors“) gelesen werden, die in Teil 1, Punkt 1A und an anderer Stelle in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr erläutert werden und unter ir.ameriprise.com verfügbar sind.

