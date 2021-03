AMGEN - Das war haarscharf

Amgen Inc. - WKN: 867900 - ISIN: US0311621009 - Kurs: 248,095 $ (NASDAQ)

Zugegebenermaßen, den Prognosepfeil aus der Januar-Analyse der Amgen-Aktie im Update im Februar einfach unverändert zu lassen, war schon sehr gewagt, vielleicht auch etwas stur. Denn die Wochenkerzen sahen düster aus. Inzwischen wissen wir aber, dass gerade diese Formulierung im dazugehörigen Analysetext richtig gewählt war, ich zitiere: "Aus charttechnischer Sicht wird es eng für die Bullen, den gestrichelten Bonuspfeil in Richtung 290 und 300 USD noch abzufahren. Eine Stoppanhebung im mittelfristigen Kontext bietet sich aber ebenso nicht an. Wem die aktuelle Ausgangslage zu unsicher erscheint, der stellt Positionen daher eher glatt und wartet Umkehrsignale im Wochenchart ab. Idealerweise enden Konsolidierungen in diesem Titel nun oberhalb der Tiefs bei 218,92 USD."

Die Aktie korrigierte daraufhin weiter. Erst zu Beginn des laufenden Monats März gelang die Ausbildung einer klassischen Umkehrkerze auf Wochenbasis. Seither zeigt der Trend wieder aufwärts. Der Stopp bei 218,92 USD hat knapp gehalten, die konservativere Variante bei 210,33 USD war dagegen nicht in Gefahr.

Die Bullen hämmern inzwischen wieder an die mittelfristige Abwärtstrendvariante und versuchen sich an einem Ausbruch. Der Prognosepfeil wird nun angepasst, wobei sich an den Zielen nichts ändert. Neben dem Hoch bei 264,97 USD kann die Aktie mittelfristig erneut eine Pullbacklinie erreichen. Je nachdem, wie schnell dies vonstatten geht, besteht Potenzial bis 290/300 USD.

Inzwischen bietet es sich an, Absicherungen nun fest unter das Tief bei 220,25 USD nachzuziehen. Solange diese Umkehrkerze nicht negiert wird, kann ein Impuls nach oben laufen, sich sogar beschleunigen. Bricht das Tief, wird es kompliziert. Unter 210,30 USD und im Falle eines Unterschreitens des knapp darunter verlaufenden EMA200 wird es nicht nur kompliziert, sondern sehr unschön. Als Bulle sollte man sich in diesem Fall erst einmal zurückziehen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 25,42 26,49 27,38 Ergebnis je Aktie in USD 12,31 13,09 15,06 KGV 20 19 17 Dividende je Aktie in USD 6,40 7,03 7,53 Dividendenrendite 2,58 % 2,83 % 3,03 % *e = erwartet

Amgen-Aktie (Wochenchart)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)