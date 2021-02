AMGEN - Trendfortsetzung oder Ende Gelände?

Amgen Inc. - WKN: 867900 - ISIN: US0311621009 - Kurs: 240,479 $ (NASDAQ)

Das Biotech-Schwergewicht Amgen hatte ich zuletzt im Januar analysiert. Seither ist viel passiert. Der Wert stieg dynamisch an, arbeitete die Ziele bei 250,00 und 264,97 USD zügig ab. Doch der Ausbruchsversuch über die Marke von 264,97 USD wurde schnell wieder abverkauft, womit in der Vorwoche eine unschöne Kerze entstand. Wer keine Teilgewinnmitnahmen bei knapp 265 USD getätigt hat, dessen Gewinne sind nun wieder nahezu vollständig weg.

Gestern nach Börsenschluss berichtete Amgen über das abgelaufene vierte Quartal 2020. Mit einem Gewinn je Aktie von 3,81 USD und Umsätzen von 6,63 Mrd. USD toppte das Management die Erwartungen des Marktes. Der Konsens lag bei einem Gewinn je Aktie von 3,36 USD und einem Umsatz von 6,57 Mrd. USD. Allerdings zeigte sich der Markt enttäuscht vom Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2021.

Amgen erwartet einen Gewinn je Aktie zwischen 16 und 17 USD, was einer Gewinnstagnation entsprechen würde. Der Markt war von einem leichten Zuwachs auf 16,90 USD je Aktie ausgegangen. Mit einer Umsatzspanne von voraussichtlich 25,8 bis 26,6 Mrd. USD lagen die Verantwortlichen auch eher unter der Prognose des Marktes. Die Bewertung der Aktie sieht mit KGVs von 14 und 13 in Ordnung aus. Doch bedarf es neuer Medikamente, um das operative Geschäft wieder in Schwung zu bringen. Ähnliche Probleme kennen wir aus der Vergangenheit von Gilead oder neuerdings auch Vertex.

Aus charttechnischer Sicht wird es eng für die Bullen, den gestrichelten Bonuspfeil in Richtung 290 und 300 USD noch abzufahren. Eine Stoppanhebung im mittelfristigen Kontext bietet sich aber ebenso nicht an. Wem die aktuelle Ausgangslage zu unsicher erscheint, der stellt Positionen daher eher glatt und wartet Umkehrsignale im Wochenchart ab. Idealerweise enden Konsolidierungen in diesem Titel nun oberhalb der Tiefs bei 218,92 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 25,42 26,30 27,34 Ergebnis je Aktie in USD 16,60 16,90 18,27 KGV 14 14 13 Dividende je Aktie in USD 6,39 6,92 7,43 Dividendenrendite 2,66 % 2,88 % 3,09 % *e = erwartet

Amgen-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)