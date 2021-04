Amit Chadha übernimmt die Verantwortung als CEO & MD von L&T Technology Services

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115; NSE:LTTS), ein weltweit führendes reines Engineering-Dienstleistungsunternehmen, gab heute die Ernennung von Amit Chadha zum CEO & Managing Director mit Wirkung zum 1. April 2021 zusammen mit früheren Angaben an den Börsen vom 19. Oktober 2020 bekannt. Vor seiner Ernennung war Amit als stellvertretender CEO und Vollzeit-Vorstandsmitglied für das Unternehmen tätig.

Amit kam 2009 zu LTTS und war ein Kernmitglied der Geschäftsleitung von LTTS, das 2016 aktiv an der Börsennotierung des Unternehmens beteiligt war. Anschließend übernahm er die Verantwortung als President von Sales and Business Development, wo er für die Unterstützung globaler F&E-Kunden und der Fortune 500-Unternehmen verantwortlich war, die die Digital Engineering-Angebote von LTTS für ihre strategische Differenzierung und Produktentwicklung nutzten.

Bei seiner Ernennung erklärte Amit Chadha, CEO & Managing Director von LTTS: „Der ER&D-Dienstleistungssektor wird in den nächsten zehn Jahren eine entscheidende Rolle spielen, da ein Zusammenfluss von Engineering- und Technologieinnovationen die Produkte und Dienstleistungen der Zukunft neugestalten. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich LTTS durch sein multidisziplinäres Engineering-Know-how als führendes Unternehmen für reine ER&D-Dienstleistungen aus. Ich sehe es als große Verantwortung an, ein Team von über 16.000 intelligenten und engagierten LTT-Standorten zu führen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam das Unternehmen zu neuen Höhen und Meilensteinen führen werden.“

Amits gesamte Karriere erstreckt sich über zwei Jahrzehnte im Bereich Core Engineering & Information Technology Outsourcing. Er hat die Gewinn- und Verlustrechnung für mehrere Geschäftsbereiche geleitet, organisationsweite strategische Initiativen geleitet und die Geschäftsentwicklung und das Beziehungsmanagement weltweit geleitet.

Amit ist ein Elektro- und Elektronikingenieur, der sein Global Business Leadership Executive Program bei Harvard Business Publishing absolviert hat. Er hat auch ein Advanced Management Programm in Business Leadership von INSEAD, Frankreich, absolviert. Amit arbeitet derzeit in Washington DC.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Stammkunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 53 der weltweit führenden F & E-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben rund 16.000 Mitarbeiter, die auf 17 globale Designzentren, 28 globale Verkaufsbüros und 62 Innovationslabore verteilt sind (Stand: 31. Dezember 2020). Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltts.com

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com



Tel.: +91 806767 5707