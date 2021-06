Amnesty International stuft Hongkonger Sicherheitsgesetz als Menschenrechtsverletzung ein

Hongkong (Reuters) - Ein Jahr nach in Kraft treten des umstrittenen chinesischen Sicherheitsgesetzes für die Sonderverwaltungszone Hongkong übt die internationale Menschenrechtsgruppe Amnesty International scharfe Kritik.

Das Gesetz zur Nationalen Sicherheit werde benutzt, um Andersdenkende ins Visier zu nehmen und "Zensur, Schikanen, Verhaftungen und Verfolgungen zu rechtfertigen, die die Menschenrechte verletzen", schrieb die Organisation in ihrem 47-seitigen Bericht am Mittwoch. In ihrer Analyse bezieht sich Amnesty International auf Gerichtsurteile, Notizen von Gerichtsverhandlungen und Interviews mit Aktivisten.

"Innerhalb eines Jahres hat das Nationale Sicherheitsgesetz Hongkong auf den direkten Weg zu einem Polizeistaat befördert und einen Menschenrechtsnotstand für die dort lebenden Menschen geschaffen", sagte die Regionaldirektorin für Asien-Pazifik von Amnesty International, Yamini Mishra. Letztlich drohe diese weitreichende und repressive Gesetzgebung die Stadt zu einer menschenrechtlichen Wüste zu machen, die zunehmend dem chinesischen Festland ähneln würde. Das Gesetz habe "jeden Teil der Hongkonger Gesellschaft infiziert und ein Klima der Angst geschürt, das die Bewohner zwingt, zweimal darüber nachzudenken, was sie sagen, was sie twittern und wie sie ihr Leben leben." Die Hongkonger Regierung sagte, dass das Gesetz eine "extrem kleine Gruppe" von Menschen betreffe und dass es die Stabilität nach Monaten der oft gewalttätigen Proteste im Jahr 2019 wiederhergestellt habe. Alle Verhaftungen seien rechtmäßig gewesen und niemand stehe über dem Gesetz.

Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters wurden unter dem umstrittenen Sicherheitsgesetz bislang mindestens 100 Menschen verhaftet und mehr als 60 angeklagt, darunter hochkarätige pro-demokratische Politiker und Aktivisten.

Die Regierung in Peking hatte als Reaktion auf die Massenproteste 2019 ein weitreichendes Gesetz zur nationalen Sicherheit erlassen. Es gilt als massivster Einschnitt in die Autonomie der ehemaligen britischen Kronkolonie, die ihr bei der Übergabe an China 1997 nach dem Prinzip "Ein Land - zwei Systeme" für mindestens 50 Jahre zugesagt worden war. Westliche Staaten werfen China vor, Bürgerrechte in Hongkong auszuhöhlen und die Demokratie-Bewegung mundtot machen zu wollen.