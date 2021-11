Ampel-Partner haben kaum Finanz-Spielraum - Rechnungshof schlägt Alarm

- von Christian Krämer

Berlin (Reuters) - Die finanziellen Spielräume der geplanten Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP sind begrenzt.

Der Bundesrechungshof bezeichnete die Lage auf Bundesebene am Mittwoch als kritisch und verwies auf die hohen Schulden, die im Zuge der Corona-Krise aufgenommen wurden. "Der Bund hat seinen finanziellen Spielraum damit ausgereizt", hieß es in einer Analyse, die dem Bundestag übermittelt wurde. Der Präsident des Bundesrechnungshofes, Kay Scheller, forderte die Ampel-Partner auf, Prioritäten zu setzen. Dieser Wunsch kam auch von Teilen der Wirtschaftsweisen. Allerdings konnte sich das Beratergremium der Regierung nicht auf klare Empfehlungen zur Schuldenbremse einigen.

Bis zum Mittwochabend sollen bei den Verhandlungen zur Bildung der ersten Ampel-Regierung im Bund alle 22 Arbeitsgruppen Ergebnisse vorlegen. Danach sollen die Chefunterhändler der Ampel-Parteien beginnen, den Koalitionsvertrag zu schreiben und die noch strittigen Punkte auszuräumen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) soll dann im Dezember zum neuen Kanzler gewählt werden.

"Notwendig sind jetzt eine ehrliche Bestandsaufnahme, wirksame Strukturreformen und eine entschlossene Prioritätensetzung", sagte Scheller. "Denn es ist nicht Geld für alles da." Der Schuldenberg des Bundes drohe bis Ende 2022 auf nahezu 1,5 Billionen Euro anzusteigen - 50 Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie. Der Rechnungshof bemängelte, dass es für viele Herausforderungen noch gar keine Lösungskonzepte gebe - etwa den Klimawandel, die Digitalisierung oder die Alterung der Gesellschaft. Dringend empfohlen wird, Ausgaben stärker zu hinterfragen, die Bundeszuschüsse in die gesetzliche Sozialversicherung zu stabilisieren, Förderprogramme auf ihre Wirksamkeit abzuklopfen und klimaschädliche Subventionen zu streichen.

KEINE KLARE EMPFEHLUNG DER WISSENSCHAFT ZU FINANZEN

Bei den Wirtschaftsweisen ist momentan eine Position vakant, von den vier Mitgliedern des Sachverständigenrats gab es jeweils zwei Stimmen für eine baldige Rückkehr zur Schuldenbremse und zwei Stimmen für zusätzliche Finanzierungen an der Schuldenbremse vorbei. "Man kann das ökonomisch nicht eindeutig klären", sagte der Wirtschaftsweise Achim Truger.

Zusammen mit seiner Kollegin Monika Schnitzer sprach er sich dafür aus, nach Alternativen zu suchen. Als Beispiel nannte er eine Aufstockung des Energie- und Klimafonds (EKF) der Regierung. 2022 ist die Schuldenbremse wegen der Pandemie vermutlich noch ausgesetzt, das dritte Jahr in Folge dann. Der EKF könnte deswegen kreditfinanziert deutlich aufgestockt werden, die Gelder dann schrittweise in den nächsten Jahren entnommen werden. "Wir meinen, dass man diese Spielräume ausloten soll", so Truger. Schnitzer ergänzte, für bestimmte Aufgaben könnten Investitionsgesellschaften sinnvoll sein, die dann kontinuierlich Geld bekämen.

Ganz andere Schwerpunkte setzen die Wirtschaftsweisen Veronika Grimm und Volker Wieland. Extra-Haushalte seien problematisch, sagte Grimm. "Das sind riskante Wege." Der Staat müsse stärker Schwerpunkte setzen. Die Rente müsse reformiert werden, es brauche mehr Anreize für private Investitionen und Förderprogramme brächten oft nicht das gewünschte Ergebnis. Wieland ergänzte, die Staatsquote liege bei über 50 Prozent. "Es gibt große Spielräume." Viele Ausgaben müssten zumindest langsamer wachsen.

"Eine Aufweichung oder gar Abschaffung der Schuldenregel wäre der falsche Weg", sagte Bundesrechnungshof-Präsident Scheller. Nebenhaushalte wie Fonds oder Zweckgesellschaften seien immer intransparent. Der Präsident des Handwerksverbands ZDH, Hans Peter Wollseifer, sagte, es dürfe für Unternehmen keine zusätzlichen Belastungen bei Bürokratie, Sozialabgaben und Steuern geben, sonst seien Jobs und Ausbildungsplätze in Gefahr. Der Industrieverband BDI betonte, Planungs- und Genehmigungsverfahren müssten einfacher und schneller werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund forderte, Vermögende stärker in die Pflicht zu nehmen, um mehr Steuereinnahmen zu generieren und die Ungleichheit zu reduzieren. Außerdem sollte die neue Regierung die Corona-Schulden über einen längeren Zeitraum zurückzahlen, was Haushaltsspielräume schaffen würde.