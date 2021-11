Ampel-Regierung kann mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen

Berlin (Reuters) - Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP können in den nächsten Jahren auf deutlich mehr Steuereinnahmen hoffen als noch im Frühjahr gedacht.

Der Bund dürfe mit jährlichen Mehreinnahmen im hohen einstelligen Milliardenbereich rechnen, möglicherweise sogar etwas mehr, sagten zwei mit den Zahlen vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Das Plus für die Bundesländer werde sogar deutlich größer ausfallen. Insgesamt könnten Bund, Länder und Gemeinden einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag jährlich zusätzlich zur Verfügung haben. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst über diese Größenordnungen berichtet.

Am Donnerstag will SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz die neuen Zahlen der Steuerschätzung bis 2025, die auf Prognosen von Experten basiert, in Berlin vorstellen. Die Ampel-Partner wollen deutlich mehr investieren und sind dafür auf eine gute Konjunktur und sprudelnde Steuereinnahmen angewiesen. Als Gründe für die jetzt besseren Aussichten gelten die Konjunkturerholung nach der Corona-Krise sowie die zuletzt deutlich angezogene Inflation.

Bei den Verhandlungen zur Bildung der ersten Ampel-Koalition im Bund sollen die 22 Arbeitsgruppen Mitte der Woche Ergebnisse an die Hauptverhandlungsgruppe melden - und möglichst wenige Punkte offenlassen. Bis Ende November soll dann ein Koalitionsvertrag stehen, Scholz in der Woche ab dem 6. Dezember zum Kanzler gewählt werden. Diesen Zeitplan haben die Grünen aber zuletzt infrage gestellt. Sie pochen auf weitergehende Maßnahmen beim Klimaschutz.

Insidern zufolge wurde zuletzt eine deutlich höhere Neuverschuldung im nächsten Jahr diskutiert - etwa über eine einmalige Aufstockung des Energie- und Klimafonds der Regierung. Der Schritt könnte helfen, Spielräume für höhere Investitionen in den nächsten Jahren zu schaffen und trotzdem ab 2023 die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wieder einzuhalten. Im Gespräch ist den Insidern zufolge auch eine spätere Rückzahlung der Corona-Schulden. Die erste Tilgung könnte statt 2023 erst 2028 erfolgen. Außerdem könnte der Zeitraum der Tilgung von zwei auf drei Jahrzehnte gestreckt werden - dann also bis 2058 laufen. Im Haushalt würde dies zusätzlichen Spielraum von zwei Milliarden Euro pro Jahr ab 2023 und fast zehn Milliarden pro Jahr ab 2026 schaffen.

Der Industrieverband BDI forderte angesichts der insgesamt in der Pandemie noch angespannten Haushaltslage steuerliche Strukturreformen. "Nur so gibt es mehr Investitionen, wächst die Wirtschaft und entstehen neue, für die Konsolidierung notwendige Steuereinnahmen", so BDI-Lobbyist Joachim Lang. "Das Versprechen von SPD, Grünen und FDP, auf zusätzliche Steuerbelastungen zu verzichten, ist zu wenig."